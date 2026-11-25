i Die Kandidaten der vierten Staffel von "Forsthaus Rampensau Germany". Joyn/Nadine Rupp/Markus Hertrich Nach Vergewaltigungsvorwurf Doch schon heuer! Forsthaus Rampensau startet Freitag Erst wegen eines Vergewaltigungsvorwurfs verschoben, jetzt doch: Joyn zeigt "Forsthaus Rampensau Germany" schon ab diesem Freitag. Von Heute Entertainment 25.11.2026, 13:01 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Fans müssen doch nicht bis zum nächsten Jahr warten: Die vierte Staffel von "Forsthaus Rampensau Germany" startet bereits an diesem Freitag, 27. November, auf Joyn. Das hat der Streamingdienst am Mittwoch bestätigt. Wann die Folgen im linearen Fernsehen auf Sixx laufen, ist noch offen.

Eigentlich hätte die Show schon am 6. November starten sollen. Doch nur wenige Stunden vorher zog Joyn die Notbremse und verschob die Staffel überraschend auf 2027. Offiziell nannte der Sender "produktionstechnische Gründe", diese seien inzwischen geklärt.

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Teilnehmerin erhebt Vergewaltigungsvorwurf

Laut "Bild" steckt hinter der Verschiebung allerdings ein Vergewaltigungsvorwurf. Demnach soll Stella Brinkmann (24), die gemeinsam mit ihrer Schwester Brenda (23) in die Hütte zog, gegenüber dem Sender einem anderen Kandidaten vorgeworfen haben, sie während der Dreharbeiten vergewaltigt zu haben.

Angesichts der Schwere des Vorwurfs wurde die Ausstrahlung in letzter Sekunde gestoppt, offenbar um die Anschuldigungen in Ruhe prüfen zu können.

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Mitarbeiter von Sender und Produktionsfirma sollen daraufhin das gesamte Material der rund zweiwöchigen Dreharbeiten im Juli Szene für Szene durchgesehen haben. Hinweise auf eine Vergewaltigung oder eine andere sexuelle Grenzüberschreitung fanden sich dabei laut "Bild" nicht. Der Fall bleibe für den Sender aber hochsensibel, die Vorwürfe würden ernst genommen.

Keine Anzeige erstattet

Eine Anzeige liegt den Behörden nach "Bild"-Recherchen derzeit nicht vor, auch Joyn soll von keiner wissen. Der beschuldigte Teilnehmer zeigte sich gegenüber der Zeitung völlig überrascht. Er habe bis dahin nichts von den Vorwürfen gewusst und sei auch vom Sender nicht kontaktiert worden. Den Vergewaltigungsvorwurf weist er entschieden zurück, es gilt die Unschuldsvermutung. Brinkmann selbst wollte sich gegenüber "Bild" nicht äußern.

Die neue Staffel sei "die vielleicht lustigste in der 'Forsthaus Rampensau'-Geschichte", verspricht Joyn. Mit dabei sind unter anderem Unternehmerin Claudia Obert mit Theresia Fischer, Marlisa Rudzio mit William Raab, Schauspieler Stephen Dürr, Dragqueen Katy Bähm sowie Gigi Birofio, Filip Pavlovic und Marco Cerullo.