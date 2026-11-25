i Manuel Neuer kehrte am Montag aus Brasilien nach München zurück. IMAGO/STEINSIEK.CH First Class und Helikopter Erst 23 Jahre! Neue Infos zu Manuel Neuers Begleiterin Neue Details zur Frau, mit der Manuel Neuer in Brasilien Urlaub machte: Laut "Bild" ist sie 23. Das Verhältnis soll schon seit Monaten bestehen. Von Heute Entertainment 25.11.2026, 11:50 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Seit Tagen sorgen Schnappschüsse aus Brasilien für Aufsehen, jetzt gibt es neue Details: Die Frau an der Seite von Bayern-Kapitän Manuel Neuer (40) ist laut "Bild" erst 23 Jahre alt. Aus dem Umfeld des FC Bayern heißt es, sie sei Neuers Physiotherapeutin.

Die Zeitung berichtet allerdings, die beiden verbinde längst mehr, und beruft sich dabei auf mehrere Personen aus dem engen Umfeld des Torhüters.

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Demnach soll das enge Verhältnis schon seit Monaten bestehen. Neuers Noch-Ehefrau Anika Neuer (26) soll gewusst haben, dass es eine neue Person in seinem Bekanntenkreis gibt. Nur wenige Tage nach der Geburt des zweiten gemeinsamen Sohnes Ende August soll Neuer ihr gesagt haben, dass er die Ehe nicht fortführen wolle.

First Class und Helikopter

Laut "Bild" flogen Neuer und die 23-Jährige am 15. November First Class nach Rio de Janeiro und reisten weiter in den Küstenort Búzios. Dort sollen sie bis Montag gemeinsam in einer Suite eines Luxusresorts gewohnt haben. Anderen Gästen seien sie vertraut vorgekommen. Am Montag ging es per Helikopter zurück nach Rio und von dort über Frankfurt nach München.

Es soll nicht die erste gemeinsame Auszeit gewesen sein. Ende September waren beide laut "Bild" im sizilianischen Örtchen Pachino. Ein Foto, das ein Mitarbeiter eines Fitnessstudios Anfang Oktober auf Facebook teilte, zeigt sie dort gemeinsam.

Viel Zeit zum Durchatmen bleibt Neuer nicht: Schon am Mittwoch wird er wieder an der Säbener Straße erwartet, wo er nach seiner Fußverletzung an seinem Comeback arbeitet.

Anika lebt mit den beiden Kindern vorerst weiter in Neuers Villa am Tegernsee und sucht laut "Bild" nach einem Haus in Grünwald. Für sie stehe jetzt vor allem das Wohl ihrer Söhne im Vordergrund. Neuer selbst hat sich zu den Berichten bisher nicht geäußert.