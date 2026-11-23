i Neuer und Ex-Frau Anika: Trennung kurz nach Geburt IMAGO/ActionPictures Nach Brasilien-Fotos Ex-Frau geschockt! Brisante Details zu Neuers Ehe-Aus Bayern-Star Manuel Neuer soll bereits kurz nach der Geburt seines zweiten Kindes mit einer anderen Frau verreist sein. Von Sport Heute 23.11.2026, 07:38 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Das Ehe-Aus von Bayern-Tormann Manuel Neuer sorgt für immer neue Schlagzeilen. Erst kürzlich wurde der ehemalige deutsche Nationalkeeper während seiner Reha in Brasilien mit einer unbekannten Frau gesichtet. Jetzt kommen weitere brisante Details ans Licht.

Wie die deutsche "Bild" berichtet, soll Neuer bereits Ende September mit derselben Frau auf Sizilien Urlaub gemacht haben. Bei seiner Begleitung soll es sich um eine Physiotherapeutin handeln. Fotos des gemeinsamen Aufenthalts veröffentlichte das Fitnessstudio "Bee Gold" im sizilianischen Pachino bereits Anfang Oktober auf sozialen Medien.

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Besonders brisant: Zu diesem Zeitpunkt lag die Geburt seines zweiten Kindes gerade einmal fünf Wochen zurück.

Bayern-Startorhüter Manuel Neuer mit neuer Frau ion Brasilien gesichtet. Imago Images, X

Trennung kurz nach der Geburt

Ende August brachte Neuers Ehefrau Anika den zweiten gemeinsamen Sohn zur Welt. Während sich die zweifache Mutter um das Neugeborene und dessen zweijährigen Bruder kümmerte, soll der Bayern-Star bereits seine eigenen Wege gegangen sein.

Laut "Bild" habe Neuer seiner Frau nur wenige Tage nach der Entbindung mitgeteilt, dass er sich trennen wolle. Anschließend soll der 40-Jährige aus dem gemeinsamen Haus am Tegernsee ausgezogen sein.

Für Anika soll die Nachricht völlig überraschend gekommen sein. Besonders die Reise ihres Mannes mit einer anderen Frau nach Italien habe für Streit gesorgt.

Wie die "Bild" unter Berufung auf das Umfeld der 26-Jährigen berichtet, soll Anika von den gemeinsamen Fotos ihres Mannes mit der anderen Frau erfahren haben. Sie wisse demnach auch, um wen es sich bei der Begleiterin handle.

Besonders schwer soll für sie wiegen, dass sich Neuer angeblich bereits während ihrer Schwangerschaft von ihr abgewandt habe. Laut dem Bericht sei für die junge Mutter eine Welt zusammengebrochen. Sie stehe noch immer unter Schock.

Derzeit soll Anika mit den beiden gemeinsamen Kindern weiterhin im Haus am Tegernsee wohnen. Doch offenbar möchte die 26-Jährige einen Schlussstrich ziehen.

Wie "Bild" berichtet, suche sie bereits nach einem neuen Zuhause in Grünwald bei München. Dort leben auch enge Freundinnen, in deren Nähe sie künftig mit ihren beiden Söhnen wohnen möchte.

Manuel Neuer will sich zu dem Thema derzeit nicht äußern.