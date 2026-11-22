i Wilhelm Vorsager (l.) strahlt. GEPA pictures 1:0 gegen Salzburg Austria-Held Vorsager: "Der Ball fiel mir vor die Füße" Wilhelm Vorsager erzielte beim 1:0-Sieg der Austria gegen Salzburg das Goldtor. Der 29-Jährige und Trainer Maximilian Uhlig waren überglücklich. Von Sport Heute 22.11.2026, 20:50 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Austria gab am Sonntag ein kräftiges Lebenszeichen von sich, zwang Salzburg mit 1:0 in die Knie. Für die "Bullen", die nun sechs Punkte hinter Spitzenreiter Rapid liegen, war es die erste Saisonniederlage. Die "Veilchen" verbesserten sich auf Rang zehn, dürfen wieder auf einen Platz im oberen Play-off hoffen.

Das Goldtor vor mehr als 12.000 Fans erzielte Wilhelm Vorsager, der erst im November zu den Profis hochgezogen wurde. Für den 29-Jährigen war es der erste Saisontreffer.

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"Ein unglaubliches Gefühl, ich bin mehr als happy", strahlte Vorsager im "Sky"-Interview. "Der Ball ist mir einfach vor die Füße gefallen."

Der "Dreier" der Austria war nicht unverdient. Zwei Tore wurden aberkannt, weil der VAR knappe Abseitspositionen feststellte. Zudem parierte Goalie Samuel Sahin-Radlinger einen Elfmeter.

"Veilchen"-Trainer Max Uhlig: "Das war der Wendepunkt. Wir waren dann voll da, auch die Energie im Stadion war voll da. Wir sind mit Rückschlägen wie zwei aberkannten Toren gut umgegangen. Die Spieler haben eine leidenschaftliche Leistung gebracht."

Für den Coach war es der erste Sieg als Chefbetreuer. "Ich bin extrem stolz und sehr zufrieden mit dem Ergebnis."

Im Gegensatz zu Danny Röhl, der die Partie gesperrt von der Tribüne verfolgen musste: "Wir haben zu wenig Chancen herausgespielt, sind gut ins Spiel reingekommen, haben dann aber leider den Elfer vergeben. Das war ein bisschen der Funke, den die Austria gebraucht hat, um reinzukommen, um das Gefühl zu entwickeln, da geht was. Dann war es ein ausgeglichenes Spiel. Aber der Sieg für die Austria war nicht ganz unverdient."

Für Salzburg geht es am Donnerstag in der Europa League gegen Ararat-Armenia weiter. Am Sonntag kommt der LASK. Die Austria empfängt am Samstag Schlusslicht Wolfsberg.