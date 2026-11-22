i David Alaba IMAGO/Jonathan Moscrop Nicht mehr Letzter Alaba feiert Kurz-Comeback bei Udinese-Remis David Alaba ist wieder fit! Der ÖFB-Kapitän wurde beim 1:1 von Udinese gegen Bologna in der Schlussphase eingewechselt. Von Sport Heute 22.11.2026, 17:09 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Gute Nachrichten von David Alaba! 35 Tage nach seiner gegen Lecce erlittenen Wadenverletzung feierte der Verteidiger sein Serie-A-Comeback. Der 34-Jährige kam auswärts beim 1:1 seines Klubs Udinese gegen Bologna in der 87. Minute ins Spiel.

Die Tore fielen bereits davor. Nadir Zortea brachte die Hausherren mit 1:0 in Front (43.), Nicolo Zaniolo (67.) gelang der Ausgleich.

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Der Punkt war für Udinese wichtig. Der Klub gab damit die Rote Laterne an Venedig weiter. Beide Vereine halten nach zwölf Runden bei sechs Zählern.

Für Alaba war es der insgesamt dritte Einsatz in der laufenden Saison – und das erste kleine Erfolgserlebnis. Gegen den FC Turin (1:2) und Lecce (0:3) hatte es Niederlagen gesetzt.

Wegen seiner Verletzung verpasste der Wiener vier Runden – und Österreichs Nations-League-Aufstieg. Ab sofort soll die Kurve wieder nach oben zeigen.