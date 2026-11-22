i Der WAC und Ried trennten sich mit einem 1:1-Unentschieden. GEPA pictures Österreichische Bundesliga Sturm verliert in Altach, Ried ringt den WAC nieder Sturm Graz muss den nächsten Rückschlag in der Bundesliga hinnehmen, verliert in Altach mit 0:1. Der WAC muss sich Ried mit 1:2 geschlagen geben. Von Sport Heute 22.11.2026, 16:25 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Sturm Graz kommt in der Bundesliga weiter nicht in Fahrt. Die Steirer müssen den nächsten Rückschlag der laufenden Saison hinnehmen und verlieren nach einem durchwachsenen Auftritt gegen Altach mit 0:1. Das Siegtor für die Vorarlberger erzielte Stürmer Srdjan Hrstic (69.). Zuvor gab es zahlreiche Chancen auf beiden Seiten.

Das Heimteam wurde vor allem in der ersten Hälfte mit starken Hereingaben gefährlich, vergab jedoch einige Hochkaräter. Auch Sturm mischte offensiv mit und wurde vor allem nach Seitenwechsel gefährlich. Dass in der Partie nur ein Tor fiel, lag an den Nerven der Spieler und den gut aufgelegten Tormännern.

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Der WAC bleibt in der Bundesliga das Tabellenschlusslicht. Die Kärntner verspielten gegen Ried eine 1:0-Führung, und mussten in der Nachspielzeit noch den späten Knockout der Oberösterreicher hinnehmen. Endstand im Lavanttal: 2:1 für Ried.

Simon Piesinger (51.) brachte das Heimteam nach einem Freistoß per Kopf in Front. Isaac Kiese Thelin (66.) sorgte eine Viertelstunde später nach einem Konter für den Ausgleich. Samuel Chukwudi (90.+4) sorgte nach einem Standard für den Sieg der Gäste.

Sturm taumelt Richtug Mittelfeld

Für Sturm Graz ist die Niederlage im Ländle eine bittere: Anstatt Anschluss an die Spitzengruppe der Bundesliga zu halten, heißt die neue Realität für die Steirer Tabellen-Mittelfeld. Die Grazer bleiben nach der Niederlage Tabellen-Fünfter und halten nach 13 Spielen bei mageren 19 Punkten. Altach schob sich durch den Dreier in der Tabelle vor, hat nun 13 Punkte am Konto und liegt auf dem achten Platz.

Der WAC verpasste gegen Ried den Befreiungsschlag und hält weiterhin bei sechs Punkten. Die Kärntner warten seit mittlerweile zwölf Bundesliga-Spielen auf einen Sieg. Ried versiert durch den vollen Erfolg endgültig die Top-Sechs der Bundesliga an. Das Team von Mario Despotovic ist nun punktgleich mit Sturm (19 Zähler) Sechster.