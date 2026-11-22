i Liverpool spielte Manchester an die Wand. Reuters Tabellen-Vorletzter 0:4 beim Erzrivalen! Albtraum-Start für United-Trainer Mauricio Pochettinos Debüt als Manchester-United-Trainer endete mit einer Abfuhr. Liverpool fertigte den Rivalen an der Anfield Road mit 4:0 ab. Von Sport Heute 22.11.2026, 19:59 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

So hatte sich Mauricio Pochettino seinen Einstand bei Manchester United nicht vorgestellt! Der 20-fache englische Meister schlitterte am Sonntag beim Erzrivalen Liverpool in ein 0:4-Debakel. Die "Red Devils" sind damit Tabellenvorletzter, nur einen Punkt vor Schlusslicht Crystal Palace.

Bereits nach acht Minuten geriet der neue Trainer mit seiner Mannschaft auf die Verliererstraße. Nach einem langen Ball stand die United-Abwehr schlecht, Leny Yoro zog gegen Alexander Isak die Notbremse und sah Rot.

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Liverpool nutzte die Überzahl sofort: Dominik Szoboszlai verwertete den fälligen Freistoß zur Führung (10.), nur drei Minuten später erhöhte Florian Wirtz auf 2:0. Nach der Pause machten Rio Ngumoha (66.) und Victor Munoz (82.) die Abfuhr für die Gäste perfekt.

Liverpool schob sich mit dem Sieg wieder auf Rang vier. Der Rückstand auf Spitzenreiter Arsenal beträgt sieben Punkte, Brighton und Manchester City liegen jeweils einen Zähler vor den "Reds".

Brighton verpasste unterdessen die Chance, aus den Punkteverlusten von Arsenal und Manchester City am Vortag Kapital zu schlagen. Ohne ÖFB-Teamverteidiger Michael Svoboda verlor die Mannschaft von Fabian Hürzeler bei Hull City mit 0:2.

Die Entscheidung fiel erst in der Schlussphase: Nach Rot gegen Brightons Joao Costinha (89.) schlug Oli McBurnie in der Nachspielzeit doppelt zu (92., 95.) und sicherte den Gastgebern den Sieg.