i Viel Action bekamen die Fans in Favoriten zu geboten. GEPA pictures Goldtor von Vorsager 1:0! Austria schießt sich gegen Salzburg aus der Krise Überraschung in der 13. Bundesligarunde! Die Austria fügte Salzburg die erste Niederlage zu, gewann mit 1:0. Auch Rapid jubelt mit den "Veilchen". Von Sport Heute 22.11.2026, 18:54 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Austria kann doch noch gewinnen! Die Wiener feierten gegen Salzburg einen 1:0-Heimsieg. Wilhelm Vorsager erzielte das umjubelte Goldtor (78.).

Die Folge: Die "Veilchen" kletterten auf Rang zehn, halten nun bei elf Zählern. Acht fehlen auf einen Platz im oberen Play-off.

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Die "Bullen" erlitten im Kampf um den Titel einen Rückschlag. Nach der ersten Saisonpleite fehlen sechs Zähler auf Spitzenreiter Rapid. Auch die Hütteldorfer sind somit ein "heimlicher" Sieger des Austria-Erfolges.

Vor allem die ersten 45 Minuten hatten es vor 12.316 Zuschauern in sich. Die "Bullen" klopften früh an, doch Karim Konate (13.) scheiterte mit einem Foul-Elfmeter an Keeper Samuel Sahin-Radlinger.

Zwei Tore vom VAR aberkannt

Danach haderten die "Veilchen" mit dem VAR. Kapitän Manfred Fischer traf per Abpraller zum vermeintlichen 1:0, stand aber im Abseits (28.). Wenig später jubelten Spieler und Fans erneut – Wustinger hatte genetzt. Aber: Diesmal war Vasilije Markovic in der Entstehung um Zentimeter zu weit vorne.

Auch nach dem Seitenwechsel hatte die Austria mehr vom Spiel, boten die "Bullen" ohne ihren verletzten Goalgetter Haris Tabakovic eine magere Offensivvorstellung – und wurden bestraft.

Zunächst scheiterte noch Fischer, dessen Volleyschuss abgeblockt wurde (74.), in Minute 78 war es dann so weit. Debütant Bruno Jerabek, der als "Joker" kam und sofort überzeugte, brachte einen Eckball zur Mitte. Wilhelm Vorsager stand goldrichtig, traf zum erlösenden 1:0. Das erste Tor des 29-Jährigen.

Die "Bullen" versuchten, die erste Saisonpleite noch abzuwenden, blieben aber ideen- und harmlos. Es blieb beim 1:0 für die Austria. Für Coach Maximilian Uhlig war es der erste "Dreier" in der Bundesliga.

Für Salzburg geht es am Donnerstag in der Europa League gegen Ararat-Armenia weiter. Am Sonntag kommt der LASK. Die Austria empfängt am Samstag Schlusslicht Wolfsberg.