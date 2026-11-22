i Michael Gregoritsch trifft für Augsburg weiter. IMAGO/kolbert-press Sieben Tore in zehn Spielen ÖFB-Star patzt! Gregoritsch glänzt mit Doppelpack Zweimal konnte Michael Gregoritsch im Bundesliga-Spiel gegen Mainz jubeln. Dank seiner beiden Treffer gewann Augsburg mit 3:1. Von Sport Heute 22.11.2026, 17:38 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Michael Gregoritsch präsentiert sich in dieser Saison in bestechender Form. Beim 3:1-Heimsieg des FC Augsburg gegen Mainz 05 ist der ÖFB-Legionär erneut der entscheidende Mann. Mit zwei Treffern beendet der 32-Jährige die sieben Spiele andauernde Sieglos-Serie seiner Mannschaft – und lässt seine österreichischen Teamkollegen Stefan Posch und Phillipp Mwene auf der Gegenseite alt aussehen.

Mit seinem Doppelpack schiebt sich Gregoritsch auf Rang drei der Bundesliga-Torschützenliste. Nur Patrick Schick und Niclas Füllkrug, die jeweils neun Treffer auf dem Konto haben, liegen noch vor dem Österreicher.

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Gregoritsch schlägt gleich zweimal zu

Augsburg übernimmt gegen die kriselnden Mainzer früh die Kontrolle. Nachdem Anton Kade in der zwölften Minute noch eine gute Gelegenheit vergibt, schlägt Gregoritsch wenig später erstmals zu.

Nach einem Eckball reagiert der ÖFB-Stürmer am schnellsten und bringt die Hausherren in der 19. Minute in Führung. Für den 32-Jährigen ist es bereits der sechste Saisontreffer.

Auch danach bleibt Augsburg die gefährlichere Mannschaft. Juma Bah erhöht in der 36. Minute nach einem weiteren Eckball auf 2:0. Kurz vor der Pause wird es allerdings hektisch: FCA-Trainer Manuel Baum sieht wegen unsportlichen Verhaltens die Rote Karte (43.).

Nach dem Seitenwechsel steht erneut Gregoritsch im Mittelpunkt. Der Angreifer profitiert von einem schweren Fehler seines ÖFB-Teamkollegen Stefan Posch und schnürt in der 49. Minute seinen Doppelpack.

Mainz bleibt in der Krise

Nur zwei Minuten später verkürzt der eingewechselte Ransford Königsdörffer auf 1:3 (51.). Mainz erhöht daraufhin den Druck, kann die Niederlage aber nicht mehr verhindern.

Während Augsburg nach sieben sieglosen Partien endlich wieder jubeln darf, setzt sich die Negativserie der Mainzer fort. Für die Mannschaft von Trainer Urs Fischer ist es bereits die fünfte Pflichtspielniederlage in Folge.

Augsburg muss am kommenden Sonntag in Hoffenheim allerdings auf Trainer Baum verzichten. Nach seinem Platzverweis darf der 46-Jährige seine Mannschaft nicht von der Seitenlinie aus betreuen.