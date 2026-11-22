i Marco Friedl bejubelt seinen Treffer. IMAGO/RHR-Foto Friedl zeigt auf Bei Rangnick kein Thema, in Bremen der Tor-Held Werder Bremen jubelte in der deutschen Bundesliga über einen 4:0-Sieg gegen den HSV. Marco Friedl gab den "Dosenöffner". Von Sport Heute 22.11.2026, 19:40 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Werder Bremen startete mit einem Erfolgserlebnis aus der Länderspielpause. Im Heimspiel gegen den HSV gelang den "Grün-Weißen" ein souveräner 4:0-Sieg gegen den Hamburger SV und der Sprung auf Tabellenplatz sechs.

Einen großen Anteil daran hatte Kapitän Marco Friedl. Der Verteidiger besorgte in der 55. Minute das wichtige 1:0. Der ÖFB-Kicker scheiterte zunächst per Kopf an Keeper Daniel Heuer Fernandes. Doch der Ball kam erneut zum 28-Jährigen, der aus 14 Metern wuchtig unter die Latte traf.

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Justin Njinmah (66., 70.) erhöhte per Doppelpack auf 3:0, Niclas Füllkrug (92.) machte das Schützenfest perfekt.

Für Friedl war es der erste Saisontreffer. Und ein Ausrufezeichen in Richtung Ralf Rangnick. Der rot-weiß-rote Teamchef hatte zuletzt auf eine Einberufung des Werder-Stars verzichtet. Eine Tatsache, die sogar Bremen-Trainer Daniel Thioune verwunderte.

"Ich kann nicht ganz nachvollziehen, warum Marco nicht zur Nationalmannschaft fährt. Er spielt im Verbund eine tolle Runde bisher. Er steht defensiv stark und sehr stabil", sagte der 52-Jährige. "Deswegen kam die Nichtnominierung ein wenig überraschend für mich."

Friedl hat nun die Chance, mit starken Leistungen weiter auf sich aufmerksam zu machen. Der nächste ÖFB-Kader kommt im März.