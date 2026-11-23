i Martin Harnik machte 68 Länderspiele für Österreich. GEPA pictures "Die geben mir nichts" ÖFB-Legende möchte seine Trikotsammlung verkaufen Martin Harnik spielte jahrelang Fußball auf allerhöchstem Niveau. Da kamen viele Trikots zusammen. Die will er nun abgeben. Von Sport Heute 23.11.2026, 07:11 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

68 Länderspiele für Österreich, 15 Tore, 240 Partien in der deutschen Bundesliga, Auftritte in Europacup-Bewerben– Martin Harnik kann auf eine erfolgreiche Karriere zurückblicken. In der sich freilich auch das eine oder andere begehrte Sammlerstück angehäuft hat, nämlich beim klassischen Trikottausch nach den Spielen.

Und damit sitzt der einstige ÖFB-Teamspieler auf einem durchaus großen Schatz, wie Harnik nun bewusst wurde. Er habe jüngst im Rahmen der Icon League mit einem "Experten" für Fußballer-Trikots gesprochen. Da wurde Harnik klar, dass diese durchaus einen Wert haben könnten.

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Kaum Bedeutung für Harnik

Bei ihm selbst würden die nur zu Hause herumliegen, meinte Harnik dann, für ihn hätten diese nur wenig Bedeutung. "Eigentlich muss ich die jetzt verkaufen. Die liegen bei mir nur herum. In den letzten 20 Jahren habe ich viele getauscht und aufbewahrt. Aber die geben mir gar nichts", erklärte Harnik in seinem Podcast "Flatterball". Er wolle sich vielleicht pro Saison ein Trikot als Erinnerung aufheben. Darüber hinaus aber keine Dressen behalten. "Es ist mir einfach nicht wichtig", meinte der einstige ÖFB-Star dann.

"Ich habe schon das eine oder andere. Gerade von Länderspielen oder der Champions League", meinte Harnik dann. Erst im Gespräch sei ihm klar geworden, dass diese Trikots als echte Sammlerstücke einen großen Wert haben können – auch wenn die Harnik selbst nur wenig bedeuten.

Harnik ist offen für Gebote

Einige ganz besondere Trikots darunter: Thierry Henry aus der französischen Nationalmannschaft, Arjen Robben bei Real Madrid, einige Trikots von ÖFB-Mitspieler David Alaba und viele Shirts von Kumpel Max Kruse, aus der deutschen Nationalmannschaft, von Wolfsburg oder Borussia Mönchengladbach. Generell seien die Trikots vieler Freunde oder ehemaligen Teamkollegen darunter, oft aber auch die direkter Gegenspieler auf dem Platz.

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"Ich glaube nicht, dass ich in 20 oder 30 Jahren mit meinen Enkelkindern diese Boxen aufmache. Die kennen 90 Prozent der Spieler nicht. Und ich werde auch nur sagen können: ,Da habe ich einmal gegen den gespielt'. Es ist auch heute nicht diese Emotion", so der 39-Jährige. Der nun seine Sammlung schätzen lassen wolle. "Ich weiß es nicht so zu schätzen, wie andere", so Harnik.

Er habe jedenfalls "bestimmt um die 300" Trikots", so der einstige ÖFB-Star. Und er sei jetzt für Angebote offen.