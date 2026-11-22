i Desire Doue verletzte sich schwer. IMAGO/PRESSE SPORTS Lange Ausfallzeit Tränen bei PSG-Star – jetzt ist die Horror-Diagnose da Desire Doue verletzt sich beim 3:2-Sieg gegen Nizza schwer am Knie. Nun steht fest, wie schlimm es den 21-Jährigen erwischt hat. Von Sport Heute 22.11.2026, 22:04 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Bilder ließen bereits Schlimmes befürchten. Desire Doue liegt beim Auswärtsspiel von Paris Saint-Germain gegen OGC Nizza schreiend am Boden, Tränen laufen dem französischen Nationalspieler über das Gesicht.

Seine Mitspieler schlagen entsetzt die Hände über dem Kopf zusammen. Nun ist klar: Der 21-Jährige hat sich das vordere Kreuzband im rechten Knie gerissen. Seine Saison dürfte damit vorzeitig beendet sein.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Die bittere Diagnose bestätigt der amtierende Champions-League-Sieger am Sonntag. Doue soll noch im November operiert werden. Für den Offensivstar bedeutet das eine monatelange Zwangspause.

Stadion applaudiert verletztem PSG-Star

Die folgenschwere Szene ereignet sich bereits in der 38. Minute. Bei einem Richtungswechsel verdreht sich Doue ohne jegliche Einwirkung eines Gegenspielers das rechte Knie. Sofort geht der Franzose zu Boden und schreit vor Schmerzen.

Die medizinische Abteilung eilt auf den Rasen, doch schnell wird deutlich, dass Doue nicht weiterspielen kann. Auf einer Trage wird der 21-Jährige schließlich vom Spielfeld gebracht. Spieler beider Mannschaften, Fans und sogar der Schiedsrichter verabschieden ihn mit Applaus.

PSG gewinnt die Partie zwar mit 3:2, der sportliche Erfolg rückt angesichts der schweren Verletzung allerdings in den Hintergrund. Auf Social Media veröffentlicht der Klub ein Foto seines verletzten Stars mit der Botschaft "With you, Desire" („Wir stehen hinter dir, Desire“). Zahlreiche Fans schließen sich mit Genesungswünschen an.

Zweiter Kreuzbandriss innerhalb eines Monats

Für die Pariser kommt die Verletzung zur Unzeit. Erst vor rund einem Monat hatte PSG mit Khvicha Kvaratskhelia einen weiteren Offensivstar verloren. Der 25-jährige Georgier zog sich am 20. Oktober im Champions-League-Duell gegen Barcelona ebenfalls einen Kreuzbandriss zu. Auch für ihn dürfte die laufende Saison bereits gelaufen sein.