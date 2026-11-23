i Michael Olise stellt sich auf die Seite von Jamal Musiala und gegen Bayern-Patron Uli Hoeneß. "imago" Pikanter Like Wegen Musiala – Olise stellt sich gegen Bayern-Bosse Die Kritik der Bayern-Bosse an Jamal Musiala sorgt weiter für Wirbel. Jetzt steht Michael Olise im Mittelpunkt – ohne ein einziges Wort zu sagen. Von Sport Heute 23.11.2026, 07:08 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein einziger Klick sorgt beim FC Bayern für Aufsehen. Während die umstrittenen Aussagen der Klubführung über Jamal Musiala weiter hohe Wellen schlagen, setzt Teamkollege Michael Olise ein bemerkenswertes Zeichen. Der Franzose unterstützt auf Social Media einen Beitrag, in dem die Spielergewerkschaft FIFPRO die Bayern-Bosse scharf kritisiert.

Besonders brisant: Olise gilt als äußerst zurückhaltend, wenn es um öffentliche Stellungnahmen geht. Umso mehr Aufmerksamkeit erhält sein Like unter einem Instagram-Beitrag von Transferexperte Fabrizio Romano. Darin wird die Forderung der Spielergewerkschaft wiedergegeben: "Der FC Bayern muss Musiala respektieren."

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Olise setzt Zeichen für Musiala

Wie die übrigen Bayern-Profis über die Aussagen ihrer Vorgesetzten denken, ist bislang nicht bekannt. Olise liefert nun zumindest einen ersten Hinweis darauf, dass die Kritik an der Klubführung auch innerhalb der Mannschaft auf Zustimmung stoßen könnte.

Spielergewerkschaft attackiert Bayern-Bosse

Hintergrund sind die jüngsten Aussagen von Uli Hoeneß, Vorstandschef Jan-Christian Dreesen und Karl-Heinz Rummenigge. Die drei Bayern-Größen hatten öffentlich Zweifel an Musialas sportlicher Leistungsfähigkeit geäußert und auch dessen Vertrag infrage gestellt.

Für die internationale Spielergewerkschaft FIFPRO gehen diese Aussagen zu weit. Sie erinnert den deutschen Rekordmeister an seine Verantwortung gegenüber dem verletzten Offensivstar.

"Im Profifußball kann die Ungewissheit über die eigene Zukunft die psychische Gesundheit eines Spielers belasten – insbesondere dann, wenn er sich gerade von einer Verletzung erholt", heißt es in der Stellungnahme.

Gerade in einer schwierigen Phase müsse ein Verein seinem Spieler den nötigen Rückhalt geben, statt dessen Zukunft öffentlich infrage zu stellen.

"Verträge sind dazu da, eingehalten zu werden"

Besonders deutlich wird die Gewerkschaft beim Thema Vertragsbedingungen. "Verträge sind dazu da, eingehalten zu werden. Eine Verletzung oder ein Formtief geben einem Verein keinen Grund, bereits vereinbarte Vertragsbedingungen neu zur Diskussion zu stellen", stellt FIFPRO klar.

Die Organisation betont außerdem, dass vertragliche Sicherheit sowohl für Spieler als auch für Vereine wichtig sei. "Sie schützt die Vereine ebenso wie die Spieler. FIFPRO steht an der Seite von Jamal Musiala und allen anderen Spielern, die ihre vertraglichen Verpflichtungen einhalten. Wir erwarten, dass ihre Arbeitgeber dies ebenso tun."