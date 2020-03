So feierte Berta (84) ihren Geburtstag mit "Heute"

Ihren 84. Geburtstag musste Berta Platzer aus Bad Hall wegen Corona erstmals ohne ihre Familie feiern. Diese ließ sich deshalb etwas ganz Besonderes einfallen.

"Unsere Mutter hat sich sehr darüber gefreut"

Am 19. März feierte Berta Platzer aus Bad Hall (Bez. Linz-Land) ihren 84. Geburtstag. Aufgrund der Corona-Krise durfte die Seniorin zu ihrem Freudentag erstmals ihre Familie nicht empfangen.Um ihren Geburtstag aber doch noch zu retten, hatte ihre Tochter Ingrid Wallner (41) eine ganz besondere Idee. Wie berichtet , ließ sie der begeisterten-Leserin mit einem Bericht in ihrer Lieblingszeitung herzlich gratulieren. Abgebildet waren dabei Fotos sämtlicher Familienmitglieder.Ob ihre vier Enkerl oder ihr erst drei Monate altes Urenkerl Melina - alle lachten für Berta auf süßen Fotos aus der Zeitung.Doch das war noch längst nicht alles. Neben einem großen Blumenstrauß, der ihr von einem Floristen vor die Tür gelegt wurde, spielte auch noch eine Musikerin auf einer Querflöte "Alles Gute zum Geburtstag". Ein zunächst organisierter Trompeter war kurzfristig ausgefallen.Oma Berta lauschte den Klängen vom Fenster aus. Bei der rührenden Aktion war sie den Tränen nahe. Auf einem von der Tochter gedrehten Video ist deutlich zu sehen, wie angetan die 84-Jährige von der ganzen Aktion war."Unsere Mutter hat sich sehr darüber gefreut. Auch die Nachbarn hatten die Fenster offen und applaudierten eifrig. Anschließend haben wir alle noch Happy Birthday gesunden", so Wallner im-Gespräch.Und alle Familienmitglieder standen dabei natürlich zweieinhalb Meter auseinander, wie Wallner betont.Somit war es für die 84-Jährige, die aufgrund von Vorerkrankungen zur Risikogruppe gehört, trotz Corona-Krise ein schöner Geburtstag.Und zum 85er dürfen darf sie bei der Geburtstagsfeier dann ihre Liebsten wieder in die Arme schließen.