So lustig gehen die Simpsons mit Corona um

Auch "Die Simpsons" gehen in ihrem neuesten Intro-Couch-Gag auf die aktuelle "Coronatäne"-Zeit ein. Wir zeigen es dir!

Simpsons in Blau-Weiß-Schwarz

Die Macher der kultigen US-Zeichentrickserie "Die Simpsons" haben in den Vorspann ihrer jüngsten Folge einen Kommentar zu aktuellen Corona-Krise verpackt. Der Intro-Couch-Gag "The Extremesons" zeigt, wie Homer, Bart & Co mit dem Hausarrest umgehen.Das Intro zur 18. Episode der laufenden Staffel 31, die am kommenden Sonntag unter dem Titel "The Incredible Lightness Of Being A Baby" Premiere feiert, zeigt zu Beginn eine völlig andere Optik. Sie ähnelt eher einem Ego Shooter-Videospiel. Homer, Marge, Bart, Lisa und Maggie wirken kantiger und athletischer als sonst. Alles ist in Blau-Weiß-Schwarz getaucht, auch die Musik ist ungewohnt rockig. Der Clou folgt natürlich wie immer am Ende!Via Disney+ kann man derzeit übrigens alle 30 Staffeln der "Simpsons" schauen (nur eine Folge fehlt) , dazu auch den Film und zwei Kurzfilme (siehe auch: "Dieser Streamingdienst passt am besten zu dir" ). Erst am 10. April erschien das Special "Maggie in 'Spiel mit dem Schicksal'", das sich nächstes Jahr Hoffnungen auf einen Oscar machen kann.