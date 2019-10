So sah das Game City Pre-Opening in Wien aus

Seit Freitag haben sich die Tore der Game City für begeisterte Zocker, und die die es noch werden wollen, geöffnet. Beim Pre-Opening konnte "Heute" vorab einen Blick drauf werfen.

"Game City verbindet"

Seit 2007 findet im Herbst die Game City, Österreichs größte Spielemesse, jährlich in Wien statt. Das Rathaus wird von unzähligen Gästen besucht und teilweise müssen Interessierte lange Wartezeiten in Kauf nehmen, um ein Spiel anzocken zu können. Aus diesem Grund konnten Medienvertreter auch dieses Jahr schon mal vorab einen Blick auf die Highlights werfen."Die Game City verbindet vor allem junge Menschen in der Stadt", sagte Vucko Schüchner, Geschäftsführer von wienXtra, beim Pre-Opening der Messe am Donnerstag in Wien. "An drei Tagen können sich Besucher durch die unterschiedlichen Stationen spielen und sich miteinander austauschen und Spaß haben."Die Spielehighlights auf der Game City sind ganz klar "Ori and the Blind Forest", "Borderlands 3", "Cyberpunk 2077", "Luigi's Mansion 3" und "Death Stranding".