So sollte Kickls geheimer Späh-Staat aussehen

Neue Dokumente sollen zeigen, was FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl als Innenminister geplant hatte. Selbst seine Mitarbeiter warnten vor den Plänen.

In internen, geheimen und der "Krone" zugespielten Dokumenten offenbart sich mutmaßlich, was Kickl in seiner Zeit als Innenminister beim Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) vorhatte. Demnach hätte es ein Geheimprojekt geben sollen, das wie ein Überwachungsstaat anmutet: Geheime Durchsuchungen von Autos und Wohnungen ohne Wissen der Besitzer, Überwachung von Telefonie und Diensten wie Whatsapp, Installieren von Wanzen und Kameras in Räumlichkeiten.Von der "Krone" veröffentliche angebliche Prüfseiten zeigen auch, wie bedenklich Kickls eigene Rechtsexperten im Innenministerium die Pläne offenbar gefunden haben. Es hätte dazu die Verfassung geändert werde müssen und "eine vollständige Umwandlung der derzeitigen Rechtsschutzsystems" erfolgen müssen.Außerdem bewerten die Experten, dass ein geheimes Eindringen in Wohnungen, Häuser und Autos "aus Gründen der Verhältnismäßigkeit (...) bedenklich" sei. Eine Durchsuchung von durch das Hausrecht geschützten Räumen sei "nicht ersichtlich", zu welchem Zweck dies erfolgen solle und die Maßnahme sei ebenso "bedenklich". Schlicht "nicht umsetzbar" seien Online-Durchsuchungen von Kommunikationskanälen und Informationsplattformen. "Nicht zielführend" wird eine Vorratsdatenspeicherung erachtet.Bereits Ende des Vorjahres wurde bekannt, dass Kickl das Innenministerium und vor allem das BVT drastisch habe umbauen wollen. Damals war die Rede davon, dass die Staatsschutz-Ermittlungennicht an das Bundeskriminalamt abgetreten werden sollten, sondern in einer eigenen Einheit in das BVT eingegliedert werden. Die Opposition sprach von "einer Art FPÖ-Geheimdienst" und einer "blauen Stasi" . Rund 100 mann hätten dazu eingestellt werden sollen.Die neuen Pläne werden nur einen Tag nach dem Auftritt des neuen Innenministers Wolfgang Peschorn im ZIB2-Interview bekannt. D arin hat sich der amtierende Innenminister selbst zum Chef der Reformgruppe des BVT ernannt Der betreffende Unterausschuss des Parlaments wird schon am 12. September – und damit mehr als zwei Wochen vor der Wahl – zusammentreten. "Ich habe als oberster Ressortchef die Aufgabe dieses Amt (BVT) in gute und bessere Fahrwasser zu führen". Peschorn geht davon aus, dass die Reform noch in diesem Jahr, unabhängig von der nächsten Regierung, finalisiert werden kann. (rfi)