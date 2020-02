So stark belasten Autofahrer die Umwelt

Der Sektor des Verkehrs ist besonders problematisch für den Klimawandel. So groß ist die Belastung, die Autofahren erzeugt.

Die Abgase von Autos bedeuten eine immense Belastung für die Umwelt. Der Verkehr zählt zu den Faktoren, die die Ausbreitung des Klimawandels am meisten vorantreiben.Soll der Klimaschutz effektiv verlaufen, muss CO2 reduziert werden. Platz drei unter den großen CO2-Emissions-Quellen bildet hinter Stromerzeugung und Industrie der Verkehr. Der Verkehr ist für ein Viertel aller Klimagase verantwortlich.Erst vergangenes Jahr hat die EU eine strengere Regulierung bei CO2-Zielen für Neuwagen beschlossen. Bis 2030 muss der Kohlendioxid-Ausstoß von Neuwagen um 37,5 Prozent im Vergleich zu 2021 reduziert werden. Neuwagen sollen demnach künftig nur mehr höchstens 95 Gramm Kohlendioxid pro Kilometer ausstoßen dürfen.Im Umweltbundesamt sind die Emissionen von Fahrzeugen im Vergleich einzusehen (CO2-Äquivalente in Gramm pro Personenkilometer):Zug: 14,4Bus: 51,3E-Pkw: 95,9Pkw: 216,5Flugzeug: 426,2Autos stoßen nicht nur das klimaschädliche CO2 sondern auch andere Schadstoffe aus. Kohlendioxid (CO2) macht den größten Teil unter den Abgasen aus und ist mitverantwortlich für die beschleunigte Erderwärmung. Das Gas entsteht bei der Verbrennungsreaktion von Diesel und Benzin. Ist beim Vorgang zu wenig Sauerstoff vorhanden, entsteht Kohlenmonoxid (CO). Bei hohen Temperaturen entstehen wiederum Stickoxide. Daneben landen Feinstaub, Schwefeldioxid und unverbrannte Kohlenwasserstoffe in der Luft.Bei der Herstellung eines Autos wird außerdem Stahl benötigt, der aus Eisenerz gewonnen wird. Dabei wird Kohle verbrannt. Damit findet bereits in der Produktion eine Umweltbelastung statt. Auch die Geschwindigkeit übt einen Einfluss aus. Je mehr Kraftstoff man beim Fahren verbraucht, desto stärker sind die Folgen für Klima und Luft.