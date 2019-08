So viele Alk-Lenker wie an sonst keinem Wochenende

Im Linzer Stadtgebiet wurden am Wochenende 13 Alko-Lenker aus dem Verkehr gezogen. Laut der OÖ.-Polizei "eine außergewöhnliche Zahl."

"An einem Schwerpunktwochenende kommen wir normalerweise auf maximal acht Alko-Lenker. 13 ist schon sehr außergewöhnlich", so Heinz Felbermayr vom Verkehrsreferat der OÖ-Polizei.Eine Erklärung dafür hat die Polizei nicht. Aufgrund des eher schlechten Wetters wurden am Wochenende vereinzelt Veranstaltungen abgesagt."Vielleicht sind die Leute einfach zu sorglos, denken, es wird dann eh nicht kontrolliert. Wir sind aber auch bei Regenwetter unterwegs", so Felbermayr gegenüberIm Linzer Stadtgebiet aus dem Verkehr gezogen wurden aber auch drei Drogenlenker und ein Radfahrer mit stolzen 2,28 Promille. Einen Radler mit einem so hohen Blutalkohol-Wert zu stoppen, auch das ist laut Polizei außer der Norm.Aber nach wie vor machen nicht die Radfahrer der Polizei Sorgen. Es sind eher die E-Scooter-Fahrer, die vermehrt stark betrunken in Linz unterwegs sind. Wir berichteten "Sie fallen schnell wegen ihrer unsicheren Fahrweise auf", sagt Felbermayr. Der letztgemessene Höchstwert lag bei 1,9 Promille.(cru)