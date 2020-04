Sold out! So viel kostet der "Titanic"-Klunker

Die 90s-Nostalgie will einfach nicht abreißen. Jetzt ist auch das Luxushaus Vetements auf den Zug aufgesprungen. Das Collier aus dem Klassiker "Titanic" mit Leonardo DiCaprio und Kate Winslet ist es geworden.

Das "Herz des Ozeans" hieß es im Blockbuster-Movie des Jahrhunderts "Titanic". Mit 11 Oscars ausgezeichnet, ist "Titanic" auch über 23 Jahre (!) später noch immer ein Kassenschlager.Die französische Marke Vetements hat sich in den letzten Jahren zu einem Go-to für coole Kids entwickelt und legt mit der Titanic-Kette eins drauf. Im Herz zu sehen, ist übrigens das Logo von Vetements.Für 390 Euro ist sie zu haben, derzeit allerdings bereits bei den meisten Stores online ausverkauft. Wer Glück hat, kann sich allerdings schon bald wieder eine sichern.Und bis dahin trällern wir Celine Dions "My Heart Will Go On". Der Song hat übrigens auch einen Oscar bekommen!