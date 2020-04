Sommerurlaub: Statt Adria heuer deutsches Hotel?

Die Regierung will uns den Urlaub nicht nur in Österreich, sondern auch in Deutschland erlauben. "Heute" hätte da ein paar Tipps ...

Den Sommerurlaub im Ausland könnt ihr euch aufzeichnen. Das hat die Regierungsspitze bereits klar gemacht. Aufgrund der Corona-Lage solle man doch lieber in Österreich urlauben (und nebenbei auch ein bisschen die krachende Tourismus-Wirtschaft unterstützen).Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) will nun aber etwas Mut stiften. Griechenland, Italien oder Spanien können wir uns demnach zwar weiterhin aufzeichnen, aber zumindest Reisen nach Deutschland sollen erlaubt sein."Die Einschränkungen der Reisefreiheit wird uns in den nächsten Monaten noch erhalten bleiben", sagte sie in einem Interview . "Wenn Länder aber auch auf einem sehr guten und positiven Weg sind, wie beispielsweise Deutschland, dann gibt es durchaus auch die Möglichkeit, dass man sich bilateral einigt."Kölner Dom statt Hagia Sofia also? Möglicherweise, aber nicht zwingend. In der Bildstrecke oben hatein paar andere interessante Orte in Deutschland zusammen getragen. Warum immer Kölner Dom? Es kann doch auch mal der DDR-Plattenbau in Berlin sein.