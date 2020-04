Spanier scherzen über Ex-Austrianer Rotpuller

Seit Juli 2018 ist Lukas Rotpuller vereinslos. Da endete das Abenteuer des Ex-Austrianers beim spanischen Klub Real Valladolid. Dafür erhielt der mittlerweile 29-Jährige auf einer Vereinsseite des spanischen Zweitligisten Spott und Hohn.

In der Rubrik "Was wurde aus...?" beschäftigte sich die Fanseitemit dem kurzen Gastspiel des gebürtigen Eisenstädters in Spanien. Von Februar bis Juni 2018 stand der Innenverteidiger beim spanischen Zweitligisten unter Vertrag. Er spielte allerdings keine einzige Minute."Er ist der erste Real-Valladolid-Spieler, der bejubelt wird, ohne sein Debüt gegeben zu haben", heißt es auf der Fan-Seite. "Er hätte nicht da sein sollen. Nur eine Verletzung von Deivid und die Angst, dass weitere Rückschläge die Reihen verringern würden, haben dazu beigetragen", wird die Verpflichtung des Österreichers erklärt.Rotpuller hatte als vereinsloser Spieler am 22. Februar 2018 bei den Spaniern unterschrieben. "Wie man einen Mann nur beneidet, der das Blanquivioleta-Shirt nur bei den Feierlichkeiten trug", ätzt die Seite weiter. "Wie er im Februar ankam, übergewichtig, die Mähne vom Wind verblasen."Dabei sei die Zuversicht anfangs groß gewesen. "Er hatte alles, was es braucht. Es war nur darum gegangen, fit zu werden." Dies war aber nicht gelungen. "Als die Rufe ,Rotpuller bleib? verstummt waren, unterschrieb er bei keinem anderen Klub mehr", ätzt die Fan-Seite weiter."Das One-Hit-Wonder ist der einzige Spieler, ähm..., das einzige Mitglied von Real Valladolid, das angefeuert wurde, ohne sein Debüt zu geben. Eines Tages wird er eine zufällige Legende. Und Fans werden sagen: ,Sohn, ich habe Rotpuller nicht spielen sehen, aber er hatte ein tolles Haar...?", so die wenig schmeichelhaften letzten Worte.