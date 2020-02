SPÖ-Hausbesuche im ganzen Land

Die SPÖ startet ihre Mitgliederbefragung. Die 160.000 Parteimitglieder stimmen nicht nur über inhaltliche Fragen ab sondern auch über die Zukunft der Parteichefin.

Die 160.000 SPÖ-Mitglieder dürfen 15 Themen von "4-Tage- Woche" über "Millionärssteuer" bis hin zu "2.500 Polizisten mehr auf der Straße" nach Wichtigkeit bewerten. Die Fragebögen werden in den nächsten Tagen verschickt.Alle Mitglieder, die das zum Stichtag 14. Februar waren, können sie bis 2. April entweder mit dem beiliegenden Antwortkuvert zurückschicken oder online beantworten. Zusätzlich setzt die SPÖ auf Hausbesuche bei den Mitgliedern. So soll deren Meinung persönlich eingeholt und die Beteiligung an der Befragung erhöht werden.Zum ersten Mal in 130 Jahren Parteigeschichte stellt die SPÖ-Chefin auch die Vertrauensfrage. "Wir dürfen keine Angst vor der Meinung unserer Mitglieder haben. Sie sind das Herzstück unserer Bewegung. Ihr Vertrauen und ihr Rückhalt stärken die gesamte Bewegung in der politischen Auseinandersetzung", so Rendi-Wagner zu "Heute" über diesen Schritt.Im Parteivorstand stimmten zwölf Mitglieder für und zehn gegen den Fragebogen in dieser Form. Zahlreiche Mitglieder enthielten sich der Stimme. Dem Vernehmen nach hat es auch im 18-köpfigen Präsidium ein bis zwei Gegenstimmen gegeben.