SPÖ laut Dornauer für "assistierten Suizid"

Die Sterbehilfe-Debatte in Deutschland hat nun auch Österreich erreicht. SPÖ Tirol-Chef Georg Dornauer erklärt die Position der Sozialdemokratie.

Österreichweite Schlagzeilen macht Georg Dornauer normalerweise mit seinen vielen Skandalen und Skandälchen , anstatt mit politischen Aussagen. Diesmal nicht: Aus aktuellem Anlass erklärt Dornauer die Position der SPÖ zum Thema Sterbehilfe. Seit Deutschland die geschäftsmäßige Sterbehilfe erlaubt hat , wird auch hierzulande wieder über das Thema diskutiert. Die SPÖ, so Dornauer, befürworte den assistierten Suizid.Dornauer will eine breite Diskussion über "den Wunsch eines Schwerstkranken nach erlösendem Tod" führen, "ohne Scheuklappen". Das sagt Dornauer am Montag zur "Tiroler Tageszeitung".Für den Tiroler SPÖ-Chef geht es dabei um Menschenwürde. Diese müsse im Mittelpunkt der Überlegungen stehen. "Unter gewissen Voraussetzungen" befürworte die SPÖ deshalb den "assistierten Suizid". Denn wenn derzeit ein Angehöriger den Wunsch nach Sterbehilfe äußert, käme man als Angehöriger oder Arzt in eine ausweglose Situation. Das müsse sich ändern.Die SPÖ folge hier den Empfehlungen der Bioehtikkommission, diese trete seit 2015 für eine Liberalisierung ein, sagt Dornauer. Er will die Frage der Sterbehilfe auch verpflichtend im Ethikunterricht diskutiert wissen.In Österreich ist Sterbehilfe derzeit verboten. Die "Österreichische Gesellschaft für ein humanes Lebensende" (ÖGHL) will dies ändern. Ihr Antrag, das Verbot zu kippen, wird wahrscheinlich im Juni im Verfassungsgerichtshof behandelt.