Spurs entgehen Blamage – Hasenhüttl verpasst Sieg

Krisen-Klub Tottenham Hotspur hat in der neunten Premier-League-Runde beim 1:1-Remis gegen Tabellenschlusslicht Watford erst in der 86. Minute die Blamage verhindert. Auch Southampton mit Coach Ralph Hasenhüttl kam nicht über ein 1:1-Remis hinaus.

Die Spurs erlebten im eigenen Stadion die frühe kalte Dusche. Coucoure hatte das abgeschlagene Schlusslicht bereits in der sechsten Minute mit 1:0 in Front gebracht. Erst in der 86. Minute rettete Alli den Nordlondonern ein 1:1-Remis.Damit liegen die Spurs auf dem siebten Tabellenplatz, drei Punkte hinter den Europacup-Rängen. Bei Watford stand ÖFB-Legionär Prödl mit einer Oberschenkelverletzung nicht im Kader.Southampton mit Coach Ralph Hasenhüttl ließ beim 1:1-Remis in Wolverhampton zwei Punkte liegen. Ings hatte die "Saints" in der 53. Minute verdient in Front gebracht, doch ein Jimenez-Elfmeter (61.) kostete Southampton den dritten Saisonsieg. Der Hasenhüttl-Klub liegt nur aufgrund der Tordifferenz nicht auf einem Abstiegsplatz.Überraschungsteam Leicester City festigte mit einem 2:1-Erfolg über Burnley den zweiten Tabellenplatz. Die frühe Führung der Gäste durch Wood (26.) drehten Vardy (45.) und Tielemans (74.). Chelsea feierte gegen Newcastle einen knappen 1:0-Heimerfolg. Alonso erlöste die "Blues" in der 73. Minute. Damit liegen die Londoner auf dem dritten Rang.