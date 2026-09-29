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SpaceX hat am Montag mit einem Testflug vom Starbase-Startplatz im US-Bundesstaat Texas erstmals seine Starship-Rakete in den Orbit gebracht.
SpaceX hat am Montag mit einem Testflug vom Starbase-Startplatz im US-Bundesstaat Texas erstmals seine Starship-Rakete in den Orbit gebracht.
REUTERS/Steve Nesius
Historische SpaceX-Mission

Starship hebt ab: Mega-Mission im Erdorbit

Elon Musks Riesenrakete ist zu ihrem 14. Testflug gestartet. Erstmals sollen Starlink-Satelliten im Erdorbit ausgesetzt werden.
Newsdesk Heute
Von Newsdesk Heute
29.09.2026, 08:34
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Am Montagnachmittag ist das Starship von SpaceX zu seinem 14. Testflug abgehoben.

Der Start erfolgte um circa 14:50 Uhr mitteleuropäischer Zeit vom Weltraumbahnhof Starbase in Texas.

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Die Mission stellt einen echten Härtetest dar: Erstmals soll die Riesenrakete die Erde umrunden und dabei 26 Starlink-Satelliten im Erdorbit aussetzen. Die gesamte Mission ist auf rund zehn Stunden angelegt.

Deutsche Rakete schreibt Raumfahrt-Geschichte

Die Riesenrakete soll mit diesem Flug den nächsten großen Schritt machen, wie es bei bild.de heißt. Es ist das erste Mal, dass SpaceX versucht, mit dem Starship einen kompletten Orbit zu absolvieren.

Triebwerksprobleme sorgen für Spannung

Doch die Mission verlief nicht ohne Probleme: Ein Schaden an einem Triebwerk sorgte zwischenzeitlich dafür, dass ein Abbruch im Raum stand. Die Entscheidung über den weiteren Verlauf der Mission lag beim SpaceX-Team.

    Das Starship gilt als die größte jemals gebaute Rakete. Mit diesem Flug will Elon Musk beweisen, dass sein Raumfahrtprogramm bereit für die nächste Stufe ist - inklusive zukünftiger Mondmissionen im Rahmen des Artemis-Programms der NASA.

    red,29.09.2026, 08:34
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