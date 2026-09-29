Starship hebt ab: Mega-Mission im Erdorbit

Am Montagnachmittag ist das Starship von SpaceX zu seinem 14. Testflug abgehoben.
Der Start erfolgte um circa 14:50 Uhr mitteleuropäischer Zeit vom Weltraumbahnhof Starbase in Texas.
Die Mission stellt einen echten Härtetest dar: Erstmals soll die Riesenrakete die Erde umrunden und dabei 26 Starlink-Satelliten im Erdorbit aussetzen. Die gesamte Mission ist auf rund zehn Stunden angelegt.
Die Riesenrakete soll mit diesem Flug den nächsten großen Schritt machen, wie es bei bild.de heißt. Es ist das erste Mal, dass SpaceX versucht, mit dem Starship einen kompletten Orbit zu absolvieren.
Doch die Mission verlief nicht ohne Probleme: Ein Schaden an einem Triebwerk sorgte zwischenzeitlich dafür, dass ein Abbruch im Raum stand. Die Entscheidung über den weiteren Verlauf der Mission lag beim SpaceX-Team.
Das Starship gilt als die größte jemals gebaute Rakete. Mit diesem Flug will Elon Musk beweisen, dass sein Raumfahrtprogramm bereit für die nächste Stufe ist - inklusive zukünftiger Mondmissionen im Rahmen des Artemis-Programms der NASA.