i Elon Musks Riesenrakete Starship ist erfolgreich zu ihrem 14. Flug gestartet. Reuters Auf dem Weg in den Orbit LIVE – Musks Riesenrakete hebt erfolgreich ins All ab Elon Musks Riesenrakete Starship ist erfolgreich zu ihrem 14. Flug gestartet. Diesmal stehen für SpaceX gleich zwei Ziele auf dem Programm. Von Newsdesk Heute 28.09.2026, 15:36 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für SpaceX steht ein entscheidender Test an: Elon Musks Riesenrakete Starship ist am Montagnachmittag zu ihrem 14. Flug erfolgreich gestartet. Im Livestream lässt sich die Mission mitverfolgen. Erstmals soll das Starship echte Nutzlast ins All bringen und in eine Erdumlaufbahn einschwenken.

An Bord befinden sich 26 aktive Starlink-Satelliten, die im All ausgesetzt werden sollen. Beim vorherigen Flug hatte SpaceX das Manöver bereits getestet. Die damals ausgesetzten Satelliten verglühten anschließend wie geplant in der Atmosphäre.

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Der Flug im Livestream:

Sechs Runden um die Erde

Das zweite große Ziel ist der erste orbitale Flug des Starship. Laut SpaceX soll die Rakete in rund 275 Kilometern Höhe etwa zehn Stunden lang die Erde umkreisen und sechs vollständige Umläufe absolvieren. Danach ist eine Wasserung im Pazifik westlich von Chile vorgesehen.

Das Raketensystem besteht aus dem rund 70 Meter langen Booster Super Heavy und der etwa 50 Meter langen oberen Stufe Starship. Zusammen ist es höher als die Freiheitsstatue in New York. Beide Teile sind für eine Wiederverwendung ausgelegt.

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Auch die Nasa setzt auf das Starship und will damit künftig Astronauten zum Mond bringen. SpaceX verfolgt langfristig noch größere Pläne: Das System soll eines Tages auch für Flüge zum Mars eingesetzt werden.