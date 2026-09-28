i Der Vulkan sorgt für riesige Aschewolken. IMAGO/Anadolu Agency Vulkan sorgt für Chaos Aschewolke über Sizilien – Flughafen lahmgelegt Bereits seit Samstag ist der Flughafen Catania-Fontanarossa gesperrt. Mehrere Passagiere sind gestrandet. Von Newsdesk Heute 28.09.2026, 15:14 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Keine Entspannung auf Sizilien! Grund ist der aktivste Vulkan Europas – der Ätna. Bereits seit Samstag verhindert eine Aschewolke, dass Flugzeuge am Airport Catania-Fontanarossa landen oder starten können.

Ein Bild, welches sich auch am Montag nicht verändert hat. Die bis zu vier Kilometer hohen Aschewolken sind nicht nur wegen der geringen Sicht eine Gefahr. Sie können auch die Triebwerke von Maschinen beschädigen, berichtet "Bild".

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Dauer unklar

Wie lange die Sperre des viertgrößten italienischen Flughafens dauern wird, ist unklar. Klar ist jedenfalls, dass Hunderte Passagiere gestrandet sind. Schon vergangene Woche gab es aufgrund des Vulkans Alarmstufe Rot.

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Auch da musste der Flugverkehr eingestellt oder umgeleitet werden. Eine Situation, die sich nun erneut ereignet. Fluggäste werden gebeten, sich vorab zu informieren, ob ihr Flug auch tatsächlich stattfindet.