Aschewolke über Sizilien – Flughafen lahmgelegt

Keine Entspannung auf Sizilien! Grund ist der aktivste Vulkan Europas – der Ätna. Bereits seit Samstag verhindert eine Aschewolke, dass Flugzeuge am Airport Catania-Fontanarossa landen oder starten können.
Ein Bild, welches sich auch am Montag nicht verändert hat. Die bis zu vier Kilometer hohen Aschewolken sind nicht nur wegen der geringen Sicht eine Gefahr. Sie können auch die Triebwerke von Maschinen beschädigen, berichtet "Bild".
Wie lange die Sperre des viertgrößten italienischen Flughafens dauern wird, ist unklar. Klar ist jedenfalls, dass Hunderte Passagiere gestrandet sind. Schon vergangene Woche gab es aufgrund des Vulkans Alarmstufe Rot.
Auch da musste der Flugverkehr eingestellt oder umgeleitet werden. Eine Situation, die sich nun erneut ereignet. Fluggäste werden gebeten, sich vorab zu informieren, ob ihr Flug auch tatsächlich stattfindet.