i Ein 39-Jähriger wurde von mehreren Kugeln getroffen. APA-Images / dpa / Bernd Thissen Deutschland Schüsse in Teestube – Mann (39) stirbt im Kugelhagel Schreckliche Bluttat in Deutschland: Nach Schüssen auf ein Lokal starb ein 39-Jähriger. Zwei weitere Männer wurden verletzt. Von Newsdesk Heute 28.09.2026, 13:26 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In der Nacht auf Montag spielten sich in einer Teestube in Marl (Nordrhein-Westfalen) schreckliche Szenen ab. Gegen 3.06 Uhr fielen mehrere Schüsse, berichtet die "Bild". Dabei wurden mehrere Menschen von Kugeln getroffen.

Schon beim Eintreffen stießen die alarmierten Polizeibeamten vor dem Lokal auf einen Mann, der am Bein verletzt war. Im Inneren des Lokals lagen dann zwei weitere blutende Männer am Boden.

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Ermittlungen laufen

Einer von ihnen soll von über fünf Kugeln getroffen worden sein. Bis zum Eintreffen des Notarztes versuchte ein Zeuge den 39-Jährigen aus dem Libanon noch zu reanimieren – vergeblich. Auch die Rettungskräfte konnten nichts mehr für den Mann tun.

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Unmittelbar nach der Tat sollen mehrere Personen von der Örtlichkeit geflüchtet sein. Ob alle von ihnen zu den Tätern gehörten ist unklar. Es könnte auch sein, dass es sich bei manchen Personen um geschockte Gäste gehandelt hätte. Die Ermittlungen laufen.