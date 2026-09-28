Mann (84) überfährt Frau beim Einparken – tot

Ein tragischer Unfall hat sich am Sonntag in Niedernhausen im deutschen Bundesland Hessen ereignet. Ein 84 Jahre alter Autofahrer erfasste beim Einparken seine eigene Ehefrau. Für die 80-Jährige kam jede Hilfe zu spät.
Der Mann wollte laut Polizei rückwärts einparken und stieß dabei zunächst gegen ein abgestelltes Fahrzeug. Anschließend legte er den Vorwärtsgang ein – und beschleunigte aus bisher ungeklärter Ursache plötzlich stark.
Dabei erfasste der Wagen die 80-Jährige, die sich vor dem Auto befand. Die Frau wurde so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle starb.
Doch das Fahrzeug kam nicht sofort zum Stillstand. Wie NTV berichtet, fuhr der 84-Jährige mit hohem Tempo weiter durch die Straße. Auf seiner rund 150 Meter langen Fahrt beschädigte er mehrere Gartenzäune, mindestens zwei abgestellte Autos sowie ein Wohnmobil.
Erst danach kam der Wagen zum Stehen. Der 84-Jährige selbst erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht.
Neben dem Todesopfer hinterließ die Fahrt erhebliche Schäden. Diese dürften sich auf mehr als 100.000 Euro belaufen. Warum der 84-Jährige nach dem Einlegen des Vorwärtsgangs derart stark beschleunigte, ist derzeit noch völlig unklar. Die Ermittlungen laufen.