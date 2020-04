Stau auf Bundesstraße wegen McDrive-Öffnung

Am Montag öffneten 17 McDonald's-Filialen in Niederösterreich ihre McDrive-Zufahrten, das ging nicht überall reibungslos über die Bühne.

Für so manchen Fast-Food-Junkie war der Montag kulinarisch gesehen der erfreulichste Tag seit Wochen. Denn McDonald's öffnete wieder seine Pforten – vorerst allerdings nur für Autofahrer. In 17 Filialen mit McDrive kann man in Niederösterreich jetzt wieder Cheeseburger und Nuggets hamstern. Der Ansturm war dabei teilweise enorm. In Leobersdorf (Bezirk Baden) kam es gar zu einem Stau auf der Bundesstraße. Aus beiden Richtungen wollten Autofahrer auf das völlig überfüllte McDonald's-Gelände zufahren, sodass manch anderem Autofahrer kaum eine andere Wahl blieb, als dem Stau über Sperrflächen auszuweichen.Die Wartezeit auf BigMac und Co. war schließlich beträchtlich, wer erst einmal in der Schlange stand, konnte ohnehin nur noch schwer umdrehen. Ein derartiges Bild bekam man am Montag aber nicht nur in Leobersdorf geboten, in Wels (OÖ) etwa blieb der Polizei schließlich nichts anderes mehr übrig als die Zufahrt zum Mäci zu organisieren.