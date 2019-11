Steven Seagal feierte nach Comic Con in der Stadtbar

Erst besuchte er die beliebte Vienna Comic Con, dann machte er noch einen kurzen Abstecher in die Stadtbar.

Nach seinem Besuch in der Vienna Comic Con gönnte sich Steven Seagal (67) einen Drink in der Wiener Stadtbar (Hanuschgasse 3, 1010 Wien). Der Schauspieler und Martial-Arts-Star kam auf Einladung von Markus Wischenbart, international tätiger Investor mit österreichischen Wurzeln, in die Location.Eine Stunde nahm er sich Zeit für seine Fans und gab Autogramme. "Er fühlte sich wohl und war gleich sehr begeistert von unserer Bar und dem neugestalteten Design", so Andreas Pacher, Geschäftsführer TiroX Group."Der Ansturm auf seine Person war groß – jeder wollte ein Selfie mit Steven machen." Vor dem neuen Szene-Treffpunkt der Wiener City warteten die Fans geduldig und in bester Stimmung auf ihren Star.