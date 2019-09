Straches Büroleiterin stellt FPÖ-Mitgliedschaft ruhend

Nächster Paukenschlag in Sachen Spesen-Affäre: Nun hat Straches ehemalige Büroleiterin ihre Parteimitgliedschaft ruhend gestellt.

Auch sie ist Beschuldigte in der Spesen-Affäre rund um den Ex-FPÖ-Chef HC Strache. Die ehemalige Büroleiterin und Buchhalterin des Ex-FPÖ-Chefs hat - so teilte es die FPÖ Wien am Freitag mit - auf eigenen Wunsch ihre Parteimitgliedschaft ruhend gestellt bis die Ermittlungen vorbei sind.Obendrein wird sie aus der Bezirksvertretung in Wien-Landstraße wird sie ausscheiden, dort war nicht nur FPÖ-Bezirksrätin sondern auch stellvertretende Klubobfrau.Die Frau ist - so wie auch der Ex-Leibwächter von Strache und Strache selbst - Beschuldigte in dem Verfahren der Staatsanwaltschaft. Es wird wegen Untreue ermittelt , eine ausführliche Befragung der Büroleiterin und des Bodyguards hat bereist stattgefunden. Sollten sich die Vorwürfe erhärten, drohen bis zu drei Jahre Haft.Der Verdacht lautet, Privatausgaben Straches über Scheinrechnungen der FPÖ verrechnet zu haben. Für alle drei Personen gilt die Unschuldsvermutung.