Studenten besetzen TU-Festsaal – das sagt die Uni

Studierende verschafften sich am Dienstag Zutritt zum Festsaal der TU Wien. Mit ihrem Protest wollten sie sich bei der Politik Gehör zu verschaffen.

Unter dem Motto "uns reicht's" riefen Studierende am Dienstag im Resselpark am Karlsplatz zu einer Demonstration auf, die am Nachmittag in der Besetzung des Festsaals der Technischen Universität Wien (TU) gipfelte. Am Abend wurde der Protest von der angerückten Exekutive aufgelöst und der besetzte Festsaal geräumt. Manche Studenten ließen sich einzeln von Polizeibeamten hinaustragen berichtete.Am heutigen Mittwoch reagiert nun die TU Wien öffentlich auf den Vorfall. "Sich gewaltsam Zutritt zu TU-Räumen zu verschaffen, ist kein adäquates Mittel, Forderungen durchsetzen zu wollen", so Rektorin Sabine Seidler, die offenbar prinzipiell auf der selben Seite stehen würde."Die Forderungen der Studierenden wie etwa nach einem Bildungsschwerpunkt in der neuen Regierung, mindestens 2 Prozent des BIP für Unifinanzierung oder Gendergerechtigkeit unterstütze ich jedoch", so Seidler weiter."Die Universität muss ein Ort des Diskurses bleiben", lautet der Appell des Rektorats. Deshalb habe Seidler im Laufe des gestrigen Abends drei Verhandlungsgespräche mit Vertretern der Initiative "uns reicht's" geführt.Das nach Sicht der Rektorin "faire und realistische Angebot" an die Aktivisten lautete: Unterstützung bei der Anbahnung von Gesprächen mit Regierungsverhandlungsteams und den Festsaal als Raum für Diskussionsrunden zur Verfügung zu stellen.Nachdem diese Bedingungen allerdings mehrfach abgelehnt worden sein sollen und die Studenten auf eine Besetzung des Festsaals auf unbestimmte Zeit – wie 2009 im Rahmen der "Uni brennt"-Proteste – beharrt hätten, habe man gemeinsam mit der Exekutive die Räumung beschlossen. Rund 70 Personen mussten in Begleitung der Polizei gegen 22.30 Uhr die TU Wien verlassen.