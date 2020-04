Super-Bowl-Sieger wegen Drogen hinter Gittern

Super-Bowl-Champion Bashaud Breeland ist hinter Gittern gelandet. Der Cornerback der Kansas City Chiefs leistete sich gleich mehrere schwere Vergehen.

Gegen die San Francisco 49ers gelangen dem bulligen Verteidiger sieben erfolgreiche Tackles und eine Interception. Nun steckt er in großen Schwierigkeiten.Die Polizei stoppte den 28-Jährigen mit seinem Auto in South Carolina, er hatte große Mengen Alkohol und Drogen an Bord.Außerdem hatte er keinen Führerschein dabei und leistete Widerstand gegen die Polizei.Erst kürzlich hatte der Defender einen neuen Vertrag über 4,15 Millionen Euro im Jahr bei den Chiefs unterschrieben. Sein Verein wollte den Vorfall nicht kommentieren.