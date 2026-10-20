i Heißer Tee mit Teebeutel pixabay.com Nachhaltig leben Gebrauchte Teebeutel sind Wundermittel im Haushalt Gebrauchte Teebeutel landen meist im Müll. Dabei können sie im Haushalt, Garten und sogar bei der Körperpflege noch gute Dienste leisten. Von Technik Heute 20.10.2026, 22:10 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nach dem Tee bleibt meist nur ein nasser Beutel übrig - und der wandert reflexartig in den Müll. Dabei steckt im Teesatz noch einiges an Potenzial.

Die enthaltenen Gerbstoffe und Pflanzenstoffe können im Alltag nämlich erstaunlich nützlich sein. Mit ein paar einfachen Ideen lassen sich gebrauchte Teebeutel sinnvoll weiterverwenden.

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Wie chip.de unter Berufung auf ÖKO-TEST berichtet, gibt es mehrere praktische Recycling-Möglichkeiten. Wichtig dabei: Feuchtigkeit und Wärme fördern das Keimwachstum, deshalb sollten Teebeutel entweder sofort weitergenutzt oder zügig getrocknet werden.

Tipps für Haushalt und Küche

Getrocknete Teebeutel eignen sich hervorragend als natürliche Geruchskiller. Einfach den vollständig getrockneten Beutel in den Kühlschrank, in Schuhe oder den Mülleimer legen - schon werden unangenehme Gerüche aufgesaugt.

Bei eingebrannten Resten in Töpfen und Pfannen können Kräuter- oder Früchteteebeutel helfen: Das verschmutzte Geschirr über Nacht mit warmem Wasser und dem Beutel einweichen lassen. Am nächsten Tag lösen sich die Rückstände viel leichter. Bei schwarzem Tee ist Vorsicht geboten, da er empfindliche Oberflächen verfärben kann.

Wellness und Garten

Teebeutel mit Kamille oder Lavendel machen sich auch prima als Badezusatz. Dafür den Beutel erneut kurz mit heißem Wasser aufgießen und den Sud ins Badewasser geben. Als Kompresse für müde Augen werden Teebeutel ebenfalls oft genutzt - dabei aber immer frisch verwenden und sauber arbeiten.

Im Garten können Teesatz und manche Papier-Teebeutel kompostiert werden. Vorher sollte man aber prüfen, ob der Beutel wirklich kompostierbar ist - manche enthalten nämlich Kunststoffe für mehr Stabilität.

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Ein wichtiger Hygiene-Hinweis zum Schluss: Gebrauchte Teebeutel sollten niemals stundenlang warm und feucht herumliegen, da sich sonst Bakterien vermehren können.