Teslas Cybertruck auf Spritztour gefilmt

Der US-Autobauer Tesla hat einen Elektro-Pick-up vorgestellt. Ein Prototyp des Fahrzeugs ist nun auf den Straßen aufgetaucht.

Er ist der neuste Wurf des US-Elektroautoherstellers Tesla: der Cybertruck. Nun wurde ein Prototyp des futuristisch aussehenden Elektro-Pick-ups am letzten Samstagabend auf den Straßen von Los Angeles gefilmt. Eine Person veröffentlichte auf Youtube ein Handy-Video. Auch auf Twitter verbreitete sich der Clip.Vermutet wird, dass Musk selber hinter dem Steuer saß. Zwar sind die Scheiben des Wagens getönt. Am gleichen Abend aber sollen laut Berichten Musk und Teslas Chefdesigner Franz von Holzhausen beim Edelrestaurant Nobu im kalifornischen Malibu mit dem Cybertruck gesichtet worden sein.Den Cybertruck stellte Chef Elon Musk Ende November vor und wurde am ersten Wochenende nach der Präsentation – trotz peinlicher Panne bei derselben – bereits über 200.000 Mal vorbestellt. Der Produktionsstart des Cybertrucks ist für 2022 geplant.