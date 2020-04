Endlich: Dieser Masked Singer ist ein echter Promi

Lange wurde gerätselt, wer hinter der Maske des Chamäleons steckt. Es ist ...

Kurz vor dem großen Finale von "The Masked Singer" (Pro7, donnerstags 20.15 Uhr) musste ein weiterer kostümierter Star seine Maske fallen lassen. Es traf das Chamäleon! Und diesmal steckte wirklich ein echter Promi dahinter: Nämlich der 85-jährige Komiker und Schauspieler Didi Hallervorden ("Honig im Kopf")."Es war eine große Herausforderung. Singen ist ja nicht mein größtes Talent", so der 85-Jährige am Ende der Sendung. Nur seine Frau und sein Sohn wussten von seiner Teilnahme an der Show Bescheid.Credit: imago imagesNeben Ruth Moschner und Rea Garvey nahm diesmal auch Conchita Wurst am Jurypult Platz – sehr zu Freuden der Twittergemeinde."Conchita ist einfach der Hammer", schwärmte etwa ein User. Dabei wäre der Auftritt beinahe geplatzt: Die ehemalige ESC-Siegerin war nämlich am Vortag wegen der Corona-Beschränkungen von deutschen Polizisten abgefangen worden.Ins Finale schafften es das Faultier, der Drache, der Hase und Wuschel.Sein Song: "Beautiful" von Christina Aguilera (zum dritten Mal in Folge singt er ein Lied von einer Frau)Seine Indizien: Ich bin kraftvoll und beschützend. Vorgaben sind nicht so mein Ding. Meine Lehrerin kann euch davon ein Liedchen sagen.Rea: "Man merkt, Englisch ist nicht deine Erstsprache. Ruth dagegen meint: "Ich finde den Drachen schon ein bisschen sexy. Und er singt sehr gefühlvoll."Hella von Sinnen, Martin Kesici, Torsten Sträter, Gregor MeyleHenning Baum (Moschner), Gregor MeyleSong: "Valerie" von Amy WinehouseIndizien: Ich bin ein Duftbaum. Ich fahre gerne mit einem Rennauto. Insider verrät: Er ist ein echter Selfmade-Mann. Er führt ein Doppelleben.Moschner fragt den Wuschel: "Du sprichst jüngere Leute an?" Wuschel: "Ich weiß nicht. Aber ich freue mich über jedes Like"Luca Hänni, Daniele Negroni, Mike Singer, Felix von der Laden Rennfahrer)Daniele Negroni (Rea), Mike Singer, Vincent Weiss (Conchita: "Vincent nennt seine Fans ‚Crew'" und er hat vor kurzem einen Deal mit einer Parfüm-Marke abgeschlossen)Sein Song: "The Shoop, Shoop Song"Indizien: Ich lerne das erste Mal auf meinen Hinterbeinen zu stehen. Ich bin nicht der beste Gesangshase, aber ich bin froh, dass ich mich getraut habe. Meine beste Freundin hat immer an mich geglaubt. Insider verrät: Sie hat es schon immer auf die Bühne gezogen. Sie hat es faustdick unter den Ohren.Rea fragt: "Kennen wir uns?" Hase: "Ich kenne DICH. Ich war mal ein Fan von dir."Andrea Kiewel, Ange Engelke, Nora Tschirner, Desirée Nick, Daniela Katzenberger, Marijke Amado, Sonya KrausEnie van de Meiklokjes (Conchita: Viele Indizien, die mit Holland zu haben und Hase bäckt gerne, Pilze), Andrea Kiewel (Moschner), Martina Hill (Rea)Indizien: Hier kann ich beweisen, dass wahres Talent in mir schlummert. Ich habe den richtigen Zeitpunkt verpasst, loszulassen. Insider: Er ist ein echtes Multitalent und ein treuer Wegbegleiter. Er ist eine echte Rampensau.Smudo, Sasha, Stefan Raab, PastewkaAlvaro Soler (Conchita: Dein Herz ist in Spanien, seine Liebste ist grad nicht da), Tom Beck (Ruth Moschner), Stefan Raab (Rea Garvey)