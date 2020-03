Therapeutin bietet Hilfe für Quarantäne-Paare an

Wer notgedrungen tagelang zusammen in den eigenen vier Wänden festsitzt, kann schon mal Konflikte entwickeln. Eine Grazer Paartherapeutin bietet Hilfe per Videokonferenz.

Wochen- oder monatelange Isolation und ständige Nähe innerhalb der eigenen vier Wände kann zusammenschweißen oder zu Konflikten führen. Erfahrungen in Italien und China zeigen, dass durch die Corona-Ausgangssperre die Zahl der Scheidungen aber auch der häuslichen Gewalt in die Höhe geschnellt ist.Damit es nicht so weit kommt, bietet die Grazer Paartherapeutin Doris Jeloucan nun Therapie für Paare in Zeiten von Corona an – selbstverständlich per Online-Videokonferenz.Viele ihrer bisherigen Kunden nehmen ihre Termine bereits per Videochat wahr, erzählt sie gegenüber. Nun will sie das Angebot auch auf alle Paare ausweiten, bei denen die Harmonie bereits unter der Ausgangssperre leidet.