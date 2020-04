Thermen rüsten sich für Saisonstart Ende Mai

Auch die Thermen dürfen Ende Mai wieder ihre Türen öffnen. Wie der Badespaß im Detail aussehen wird, ist noch nicht klar. Die Vorfreude ist dennoch groß.

Österreichs Schwimmbäder öffnen am 29. Mai ihre Tore - "Heute" hat berichtet - und auch die Thermen rüsten sich für den Saisonstart. Auch wenn noch einige Fragen offen sind, scheint eines klar: Nicht jeder wird jederzeit Einlass in ein Bad bekommen können und in Indoor-Bereichen wird das Tragen einer Maske verpflichtend sein.Trotz der absehbaren Einschränkungen ist die Vorfreude bei vielen Thermenbetreibern und Touristikern uneingeschränkt spürbar: "WIR freuen uns RIESIG!", postete etwa die burgenländischeauf Facebook.Und auch dietat ihre Freude in den sozialen Medien kund. "Aufregung und Freude könnten größer nicht sein. Seit heute ist Gewissheit: Genau rechtzeitig vor den Pfingstferien starten wir den Badebetrieb im Thermen- und Erlebnisbad."In dermöchte man auf-Nachfrage zuerst die genauen behördlichen Verordnungen und Richtlinien des Gesundheitsministeriums abwarten, erst dann über einen Termin für die Öffnung entscheiden.Natürlich rechnet man in vielen Thermen mit Mengenbeschränkungen bei den Gästen . Vielerorts ist man gerade dabei die Liegefläche so zu adaptieren, dass man mögliche Abstandsregelungen einhalten kann. Das Bäderpersonal soll auf die Sicherheit und den nötigen Abstand achten – Stichwort "Becken-Manager".In dernahe Bad Waltersdorf wartet man noch ab. "Kinder lassen sich nicht so einfach und gerne in Schranken weisen, deshalb tuen wir uns mit der Entscheidung noch schwer. Es kann durchaus sein, dass wir noch weitere zwei Wochen abwarten und erst dann aufsperren", so H2O-Chef Christian Rotter. Kinder unter zehn Jahren werden dieses Jahr die Wiener Freibäder nur in Begleitung Erwachsener besuchen können , verkündete Bürgermeister Michael Ludwig in einer Pressekonferenz. Unklar ist, ob Rutschen und Erlebnisangebote auch benutzbar sein werden. Saunabereiche sollen geschlossen bleiben.