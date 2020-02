Morgenstern verrät, warum er sich täglich 2 Mal eincremt

Thomas Morgenstern ist das neue Werbegesicht der Kosmetikmarke "Kiehl's". Körperpflege ist ihm sehr wichtig, daher hat er auch seinen eigenen Cremtiegel im Badezimmer stehen.

Körperflege für Morgenstern wichtig

"Ja, ich gestehe, das ist schon hin und wieder vorgekommen."

Körperpflege mit eigenen Beauty-Produkten ist längst nicht mehr reine Frauensache, auch Männer greifen mittlerweile tief in den Cremetiegel. Kein Wunder also, dass die Kosmetikmarke "Kiehl's" Ex-Überflieger Thomas Morgenstern als neues Werbegesicht verpflichtet hat."Im Badezimmer brauche ich ungefähr zwanzig Minuten", verrät der Kärntner im-Talk. "Wobei es natürlich auch darauf ankommt, ob ich gemütlich auf der Couch sitze oder auf ein Event gehe." Überhaupt legt der 33-Jährige viel Wert auf Körperpflege. "Klar creme ich mich täglich zweimal ein. In der Früh und auch am Abend. Ich will ja nicht austrocknen", lacht er.Bevor er allerdings seine eigenen Gesichtscremen im Bad aufgestellt hat, kam es vor, dass er die von seiner Freundin Sabrina ausprobiert hat. Und was schätzt er besonders an seiner großen Liebe? "Ich mag, dass sie sehr natürlich ist. Zentimeterdicke Schminke finde ich nicht schön."