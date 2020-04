Tipp: Hausmittel für eine weiße Wanne

Mit diesen Hausmitteln wird die Badewanne wieder strahlend weiß. Das Gute: Man muss nicht dafür einkaufen gehen.

Gerade haben viele von usn besonders viel Zeit die Wohnung auf Vordermann zu bringen. Vielesm was im Haushalt beim wöchentlichen Putzen eher vernachlässigt wird, kann nun wieder Beachtung geschenkt werden. In einem Tutorial haben wir euch bereits gezeigt, wie man den Kühlschrank richtig reinigt . Nun geht es um einen weiteren Ort, der gerne stiefmütterlich behandelt oder nur oberflächlich gereinigt wird: die Badewanne.Im Video erfahrt ihr, welche zwei Hausmittel ihr dafür benötigt, dass eure Badewanne in wenigen Minuten wieder freudig weiß strahlt.