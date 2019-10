Junge Frau aus Karussell geschleudert – tot

Auf einem Jahrmarkt in der französischen Gemeinde Firminy kam es Montagabend zu einem tödlichen Unfall. Eine Frau stürzte aus einem schwebenden Karussell.

Die Fahrt mit einer Karussell im französischen Firminy endete für eine junge Frau tödlich. Die 24-Jährige wurde am Montagabend, 14. Oktober, aus den schwebenden Stühlen geschleudert – und stürzte etwa 15 Meter weit ungebremst auf Beton.Wie verschiedene französischsprachige Medien berichten, erlitt sie einen Herzstillstand und konnte von der Sanität nicht mehr reanimiert werden. Beim Unfall, der sich gegen 22 Uhr am Fest Vogue des Noix ereignete, wurde auch eine zweite junge Frau (20), die im selben Doppelsitz gesessen hatte, lebensbedrohlich verletzt.Während der Fahrt soll ein Arm der Sky-Flyer-Bahn gebrochen sein, woraufhin die beiden Sitze unkontrolliert abstürzten. Auf Fotos vom Unglücksort ist ein völlig deformierter Arm auf dem Karussell zu sehen.Wie genau es zu der Tragödie kommen konnte, soll am heutigen Dienstag von Experten untersucht werden. Vielfach in französischen Medien wird spekuliert, das starker Wind eine Rolle gespielt hat.2019 kam es schon zu mehreren tödlichen Zwischenfällen mit Fahrgeschäften. Erst Ende September war eine 29-Jährige in Potsdam gestorben , nachdem sie aus einem Oktoberfest-Karussell gestürzt war. Einen Tag zuvor war in Mexiko-Stadt eine Achterbahn während der Fahrt entgleist. Zwei Männer knallten mit dem Wagen gegen die Stahlkonstruktion der Attraktion. Sie waren sofort tot.