Tom Brady enthüllt Ehe-Probleme mit Gisele

Tom Brady und Gisele Bündchen gelten als absolutes Glamour-Paar. Doch dass das nicht immer so war, enthüllte nun der Football-Star.

"Sie hatte nicht das Gefühl, dass ich meinen Teil in der Familie beitrage. Ich hatte das Gefühl, dass ich die ganze Saison Football spiele und sie sich um den Haushalt kümmert und dann plötzlich, wenn die Saison zu Ende ist, würde ich sagen: Toll, lass mich in meine anderen Geschäfte einsteigen, lass mich in mein Football-Training einsteigen", erklärte Brady die Problematik.Deshalb ging das Glamour-Paar zur Ehe-Beratung, die 39-Jährige schrieb dem Football-Star darüber hinaus einen Brief, in dem sie die Probleme erklärte. Den hat der 42-Jährige aufgehoben."Es geht bei einer Beziehung darum, dass sie für beide funktionieren muss. Da müssen beide daran arbeiten, sonst ist es nicht nachhaltig", so Brady weiter.Die Probleme haben sich danach gelöst, das Paar ist wieder glücklich, zieht gemeinsam mit der gesamten Familie nach Tampa, wo Brady noch zwei Jahre Football spielen wird. Nach 20 Jahren im Dress der New England Patriots wechselte der sechsmalige Super-Bowl-Champion zu den Tampa Bay Buccaneers.Die beiden sind seit elf Jahren verheiratet und haben zwei gemeinsame Kinder.