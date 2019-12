Toyota bringt RAV4 auch mit Plug-in-Hybrid-Antrieb

Der Toyota RAV wird ab der zweiten Jahreshälfte 2020 auch mit Plug-in-Hybrid-Antrieb erhältlich sein.

In Amerika hat jetzt die Plug-in-Hybrid-Version des Toyota RAV4 ihre Premiere gefeiert. Mit dem RAV4 Plug-in-Hybrid kommt die stärkste und zugleich sparsamste Version des RAV4 auf den Markt.Die Systemleistung wird bei 306 PS liegen und für einen Sprint von 0 auf 100 km/h in nur 6,2 Sekunden sorgen.Dennoch soll man bis zu 60 Kilometer rein elektrisch absolvieren können, wodurch er zum sparsamsten RAV4 wird.Auf den ersten 100 Kilometern liegt der CO2-Ausstoß damit bei nur 30g/km. Genauere Details zu Ausstattung und Preisen hat Toyota leider noch nicht verraten.Bis zum Marktstart dauert es leider auch noch etwas, der RAV4 Plug-in-Hybrid soll erst in der zweiten Jahreshälfte 2020 nach Österreich kommen.Stefan Gruber, autoguru.at