Trendstädte im Jahr 2020: Linz steht an erster Stelle

Linz ist auf Platz eins der zehn Trendstädte für das kommende Jahr. Das hat eine Auswertung der "Bild" sowie des Trip-Portals "weekend.com" ergeben.

Linz gehört zum Unesco-Projekt

Städtetouren erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Das Problem jedoch: Beliebte Ausflugsziele wie Barcelona, Venedig oder andere Metropolen sind oftmals hoffnungslos überfüllt.Deshalb suchten die "Bild" und das Wochenend-Trip-Portal "weekend-com" Ziele, die noch als Geheimtipps gelten.Die erfreuliche Nachricht: In einem Ranking mit zehn Städten steht die Linz auf Platz eins. Ebenfalls aufs Stockerl schafften es Bergamo (ITA) und Sofia (BGR).In einer mehrzeiligen Beschreibung heißt es über die OÖ-Landeshauptstadt: 2009 hat Linz damit begonnen, aus dem Schatten von Wien und Salzburg herauszutreten – sie war Kulturhauptstadt Europas.Seit 2014 gehört Linz zum Unesco-Projekt „City of Media Arts" (es integriert Medienkunst in die Stadtentwicklung). Das Resultat kann man im ARS Electronica Center bewundern.Ein Muss für jeden Touristen ist laut dem Portal die berühmte Linzer Torte. Übrigens: Auf den weiteren Plätzen der zehn Trendstädte folgen Göteborg (SWE), Timisoara (ROU), Fès (MAR), Pristina (RKS), Stavanger (NOR), Cluj-Napoca (ROU) und Odessa (UKR).