i Glühende Grillkohle pixabay.com Haushalts-Hack Trocknerflusen nicht wegwerfen! Dafür brauchst du sie Trocknerflusen landen meist im Müll, dabei eignen sie sich perfekt als kostenlose Grillanzünder. Was du beachten musst, erfährst du hier. Von Technik Heute 19.10.2026, 17:04 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Grillsaison ist in vollem Gange, und viele suchen nach günstigen Alternativen zu gekauften Anzündern. Eine Lösung findet sich im Wäschetrockner: Die Flusen aus dem Sieb lassen sich hervorragend als Anzündhilfe verwenden.

So funktioniert der DIY-Anzünder: Die Mulden eines Eierkartons mit trockenen Flusen oder, besser, mit Holzwolle beziehungsweise Sägespänen füllen, mit geschmolzenem Kerzenwachs tränken und trocknen lassen. Danach einzeln abtrennen und unter die Holzkohle legen.

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Wichtig dabei ist, wie chip.de berichtet: Die Kohle muss vollständig durchgeglüht sein und darf keinen Rauch mehr produzieren, bevor das Grillgut aufgelegt wird. Nur so bleiben Speisen vor Verbrennungsrückständen geschützt.

Vorsicht bei Kunstfasern

Flusen können Mischgewebe aus Baumwolle und Kunstfasern enthalten. Sie sind zwar hochentzündlich, können beim Abbrennen aber stärker rauchen. Daher sollten sie nur zum Anzünden der Kohle verwendet werden, nicht als dauerhafte Flamme unter dem Grillgut.

Die Verbraucherzentrale warnt generell vor Papier oder Holz direkt unter dem Grillgut, weil beim Abbrennen gesundheitsschädliche Stoffe entstehen können, die sich auf Speisen niederschlagen.

Sicherheitstipps der Feuerwehr

Feuerwehren raten grundsätzlich zu geprüften Grillanzündern und warnen vor flüssigen Beschleunigern. Wer DIY-Anzünder verwenden möchte, sollte dies nur im Freien tun, Kinder fernhalten und den Grill nie unbeaufsichtigt lassen.

Die Bilder des Tages i ?

Als sichere Alternative empfehlen Experten Holzwolle-Wachsanzünder oder nachhaltige Fertiganzünder auf Pflanzenbasis. Diese brennen gleichmäßig und lassen sich gut dosieren.