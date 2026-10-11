i Trump in Tennessee: Im Netz wird der "Trump Dance" oft als "Double Handjob" (also das Simulieren von simultaner Masturbation an zwei Männern) verspottet. REUTERS/Seth Herald Präsident fürchtet Pleite Midterms 2026 – Trump: "Ich reiss mir den Ar*** auf" US-Präsident Trump sieht sich bei möglichen Niederlagen der Republikaner bei den Midtermwahlen als Sündenbock – und verspricht Geld für Stimmen. Von Newsdesk Heute 11.10.2026, 19:43 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mitten im Wahlkampf vor den US-Midterms stellt sich US-Präsident Donald Trump auf ein mögliches Scheitern seiner Partei ein.

Bei einer Wahlkampfveranstaltung in Tennessee erklärte der ehemalige Präsident, dass er im Falle einer Niederlage der Republikaner die Schuld auf sich gezogen sieht.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Trump erwartet Schuldzuweisungen

"Wenn wir die Midterms nicht gewinnen, werden sie mich dafür verantwortlich machen", sagte Trump laut NBC News. "Und wenn wir sie gewinnen, werde ich keinerlei Anerkennung bekommen. Es ist wahr. Ich werde keine bekommen." Weiter forderte er seine Anhänger auf: "Aber ich reiss mir den Arsch auf. Du solltest unbedingt zur Wahl gehen."

Wie NBC News berichtet, versucht Trump trotz schwächelnder Umfragewerte – nur 38 Prozent der Befragten bewerten seine Amtsführung positiv, 59 Prozent lehnen sie ab – seine Kernwähler zu mobilisieren.

Um die Beteiligung zu steigern, versprach er den Wählern bei einem republikanischen Wahlsieg eine Prämie von 5.000 US-Dollar. Insgesamt würde das laut Schätzungen Kosten von etwa 1,3 Billionen US-Dollar verursachen.

Kampagne in sicheren Staaten

Trump tourt in den Wochen vor den Midterms durch mehrere Bundesstaaten, um seine Anhänger zu motivieren. Tennessee, wo die Veranstaltung stattfand, gilt als republikanische Hochburg. Trump selbst sagte, dass die republikanischen Kandidaten dort ohnehin gewinnen werden. Dennoch wolle er die Staaten belohnen, die ihn stets unterstützt hätten.

Die Bilder des Tages i ?

Auch andere Republikaner begrüßen Trumps Strategie, die eigene Basis zu mobilisieren. "Es heizt die Basis an", erklärte der Abgeordnete Tim Burchett.

Trump nutzte die Veranstaltung außerdem, um seine bisherigen Erfolge zu betonen, etwa das gestiegene Medianeinkommen und gesunkene Armutsraten. In Anspielung auf seine eigene Bedeutung scherzte er sogar, man solle Ozeane nach ihm benennen: "Wir nennen es ‚Trump Ocean‘. Oder ‚Ozean der Amerikas‘, so etwas in der Art."