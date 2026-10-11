Midterms 2026 – Trump: "Ich reiss mir den Ar*** auf"

Mitten im Wahlkampf vor den US-Midterms stellt sich US-Präsident Donald Trump auf ein mögliches Scheitern seiner Partei ein.
Bei einer Wahlkampfveranstaltung in Tennessee erklärte der ehemalige Präsident, dass er im Falle einer Niederlage der Republikaner die Schuld auf sich gezogen sieht.
"Wenn wir die Midterms nicht gewinnen, werden sie mich dafür verantwortlich machen", sagte Trump laut NBC News. "Und wenn wir sie gewinnen, werde ich keinerlei Anerkennung bekommen. Es ist wahr. Ich werde keine bekommen." Weiter forderte er seine Anhänger auf: "Aber ich reiss mir den Arsch auf. Du solltest unbedingt zur Wahl gehen."
Wie NBC News berichtet, versucht Trump trotz schwächelnder Umfragewerte – nur 38 Prozent der Befragten bewerten seine Amtsführung positiv, 59 Prozent lehnen sie ab – seine Kernwähler zu mobilisieren.
Um die Beteiligung zu steigern, versprach er den Wählern bei einem republikanischen Wahlsieg eine Prämie von 5.000 US-Dollar. Insgesamt würde das laut Schätzungen Kosten von etwa 1,3 Billionen US-Dollar verursachen.
Trump tourt in den Wochen vor den Midterms durch mehrere Bundesstaaten, um seine Anhänger zu motivieren. Tennessee, wo die Veranstaltung stattfand, gilt als republikanische Hochburg. Trump selbst sagte, dass die republikanischen Kandidaten dort ohnehin gewinnen werden. Dennoch wolle er die Staaten belohnen, die ihn stets unterstützt hätten.
Auch andere Republikaner begrüßen Trumps Strategie, die eigene Basis zu mobilisieren. "Es heizt die Basis an", erklärte der Abgeordnete Tim Burchett.
Trump nutzte die Veranstaltung außerdem, um seine bisherigen Erfolge zu betonen, etwa das gestiegene Medianeinkommen und gesunkene Armutsraten. In Anspielung auf seine eigene Bedeutung scherzte er sogar, man solle Ozeane nach ihm benennen: "Wir nennen es ‚Trump Ocean‘. Oder ‚Ozean der Amerikas‘, so etwas in der Art."