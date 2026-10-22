i Die Türkei will im Rahmen eines Militärpakts mit Saudi-Arabien und Pakistan Soldaten entsenden. Diese sollen aber nicht an offensiven Operationen teilnehmen. via Reuters Verteidigungspakt Türkei schickt Truppen nach Saudi-Arabien Die Türkei will im Rahmen eines Militärpakts mit Saudi-Arabien und Pakistan Soldaten entsenden. Grund dafür sind die Angriffe der Huthi-Miliz. Von Newsdesk Heute 22.10.2026, 08:41 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Angesichts der anhaltenden Angriffe der jemenitischen Huthi-Miliz auf Saudi-Arabien zieht die Türkei nun Konsequenzen.

Das türkische Parlament soll ein Mandat erteilen, das die Entsendung von Militärpersonal in das Königreich ermöglicht.

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Die Grundlage dafür bildet das sogenannte Mekka-Verteidigungsabkommen, das Ankara, Riad und Islamabad im August unterzeichnet haben.

Der Pakt sieht gegenseitige militärische Unterstützung der drei sunnitischen Staaten vor.

Nach Angaben der Jerusalem Post erklärte ein Abgeordneter der regierenden AK-Partei, dass das Mandat dem Parlament vorgelegt wird, sobald das Ratifizierungsgesetz genehmigt wurde.

Die Türkei hatte das Abkommen am Dienstag (20. Oktober) zur Ratifizierung eingereicht.

Keine offensiven Einsätze geplant

Türkische Soldaten sollen laut dem Gesetzgeber nicht an offensiven Operationen teilnehmen.

Zunächst würden technisches Personal und Experten entsandt werden, um bei der Luftverteidigung und elektronischen Kriegsführung zu unterstützen.

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Damit rückt die NATO-Armee näher an eine formelle Verteidigungszusage mit Riad heran. Die Türkei hat zudem bereits zugestimmt, einer von Saudi-Arabien geführten Koalition beizutreten, um die Sicherheit der Schifffahrt im Roten Meer zu gewährleisten.