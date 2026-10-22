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Die Türkei will im Rahmen eines Militärpakts mit Saudi-Arabien und Pakistan Soldaten entsenden. Diese sollen aber nicht an offensiven Operationen teilnehmen.
Die Türkei will im Rahmen eines Militärpakts mit Saudi-Arabien und Pakistan Soldaten entsenden. Diese sollen aber nicht an offensiven Operationen teilnehmen.
via Reuters
Verteidigungspakt

Türkei schickt Truppen nach Saudi-Arabien

Die Türkei will im Rahmen eines Militärpakts mit Saudi-Arabien und Pakistan Soldaten entsenden. Grund dafür sind die Angriffe der Huthi-Miliz.
Von Newsdesk Heute
22.10.2026, 08:41
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Angesichts der anhaltenden Angriffe der jemenitischen Huthi-Miliz auf Saudi-Arabien zieht die Türkei nun Konsequenzen.

Das türkische Parlament soll ein Mandat erteilen, das die Entsendung von Militärpersonal in das Königreich ermöglicht.

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Die Grundlage dafür bildet das sogenannte Mekka-Verteidigungsabkommen, das Ankara, Riad und Islamabad im August unterzeichnet haben.

Der Pakt sieht gegenseitige militärische Unterstützung der drei sunnitischen Staaten vor.

Nach Angaben der Jerusalem Post erklärte ein Abgeordneter der regierenden AK-Partei, dass das Mandat dem Parlament vorgelegt wird, sobald das Ratifizierungsgesetz genehmigt wurde.

Die Türkei hatte das Abkommen am Dienstag (20. Oktober) zur Ratifizierung eingereicht.

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Zunächst würden technisches Personal und Experten entsandt werden, um bei der Luftverteidigung und elektronischen Kriegsführung zu unterstützen.

Damit rückt die NATO-Armee näher an eine formelle Verteidigungszusage mit Riad heran. Die Türkei hat zudem bereits zugestimmt, einer von Saudi-Arabien geführten Koalition beizutreten, um die Sicherheit der Schifffahrt im Roten Meer zu gewährleisten.

red, 22.10.2026, 08:41
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