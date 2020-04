Über 400 Neu-Infektionen innerhalb von 24 Stunden

Mehr als 11.100 Menschen haben sich in Österreich bisher mit Covid-19 angesteckt, 170 sind an dem Virus bereits verstorben. Mit Abstand die meisten Kranken werden in Tirol gezählt.

In der Nacht auf Freitag ist die Zahl der Erkrankungen durch das Coronavirus in Österreich erneut gewachsen. Mittlerweile gibt es bereits über 11.100 Personen im Land, die mit dem Virus infiziert sind.Laut dem amtlichen Covid-19-Dashboard des Gesundheitsministeriums leiden derzeit 11.129 Menschen an Corona. Am gestrigen Donnerstag waren es zur gleichen Zeit noch 10.711 bestätigte Fälle. In den letzten 24 Stunden hat es somit knapp 420 Neu-Infizierte gegeben.Die meisten Kranken werden weiterhin in Tirol gezählt, hier sind bereits 2.569 Personen mit dem Virus infiziert. In Oberösterreich gibt es 1.805, in Niederösterreich 1.746 und in Wien 1.607 Menschen, die sich bisher mit Covid-19 angesteckt haben.In der Steiermark sind es mittlerweile bereits 1.169, in Salzburg 1.033, in Vorarlberg 697, in Kärnten 300 und im Burgenland 203 bestätigte Coronavirus-Fälle.Die Zahl der Todesfälle ist in den letzten 24 Stunden ebenfalls gestiegen. 170 Menschen sind in Österreich bisher an dem Virus verstorben.